Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

IN PRIMO PIANO MARCHE SPORT

Coni Marche: al via le feste provinciali dello sport per celebrare le eccellenze

Diwww.laltrogiornale.it

11 Novembre 2026

ANCONA – Prende il via venerdì 13 novembre ad Ancona il ciclo delle Feste dello Sport, promosse dal CONI Marche su tutto il territorio regionale.

Il primo appuntamento, curato dal CONI Ancona e organizziamo nella Sala Conferenze “Terzo Censi” del PalaPrometeo Estra L. Rossini (ore 16:45), vedrà la partecipazione di numerosi atleti, dirigenti, tifosi e appassionati, oltre ai vertici dello sport provinciale e regionale e alle autorità civili, militari e religiose, riuniti per festeggiare i protagonisti della stagione sportiva appena conclusasi.

L’iniziativa, voluta dal Comitato Regionale per rendere omaggio ai risultati, al lavoro, ai sacrifici e ai meriti del movimento sportivo del territorio, proseguirà toccando tutte le province marchigiane, grazie al supporto organizzativo delle Delegazioni provinciali CONI.

La dichiarazione del Presidente del CONI Marche, Fabio Luna, a margine dell’annuncio delle Feste dello Sport: “è nostra ferma volontà celebrare ogni anno, con grande orgoglio, tutto il movimento sportivo marchigiano. È una realtà in costante evoluzione, che continua a mantenere numeri importanti delle società e dei tessere ma, al contempo, taglia traguardi sempre più prestigiosi nei risultati agonistici nazionali e internazionali. Il lavoro sinergico di società, tecnici e dirigenti del nostro territorio sta fornendo un contributo fondamentale all’espansione e all’eccellenza dello sport a livello locale e anche nazionale”

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

  • CONI Ancona: Venerdì 13 novembre (ore 16:45) – Sala Conferenze “Terzo Censi”, Palaprometeo Estra “L. Rossini”, Ancona
  • CONI Fermo: Venerdì 20 novembre (ore 17:45) – Sala Comunale Chiesa di San Filippo, Fermo.
  • CONI Pesaro Urbino: Sabato 28 novembre (ore 10:30) – Sala Raffaello all’interno del Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica, Urbino.
  • CONI Macerata: Martedì 1 dicembre (ore 18:00) – Teatro della Filarmonica, Via A. Gramsci n. 30, Macerata.
  • (In fase di definizione la data e la sede dell’evento conclusivo per la provincia di Ascoli Piceno).

Tutti i dettagli sui singoli premiati e sui programmi delle manifestazioni sono consultabili sul sito ufficiale del CONI Marche.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

“Se vuoi che te lo do sulla fronte. Minacciato con un bastone nel mio terreno durante una battuta al cinghiale”

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CAGLI EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Natale che non ti aspetti, a Cagli il terzo Galà di presentazione

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA ECONOMIA IN PRIMO PIANO

Preparazione contro gli attacchi informatici? Una famiglia su 10 non ha accesso ad internet”

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

IN PRIMO PIANO MARCHE SPORT

Coni Marche: al via le feste provinciali dello sport per celebrare le eccellenze

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

“Se vuoi che te lo do sulla fronte. Minacciato con un bastone nel mio terreno durante una battuta al cinghiale”

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
CAGLI EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Natale che non ti aspetti, a Cagli il terzo Galà di presentazione

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA ECONOMIA IN PRIMO PIANO

Preparazione contro gli attacchi informatici? Una famiglia su 10 non ha accesso ad internet”

11 Novembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.