Coni Marche: al via le feste provinciali dello sport per celebrare le eccellenze

ANCONA – Prende il via venerdì 13 novembre ad Ancona il ciclo delle Feste dello Sport, promosse dal CONI Marche su tutto il territorio regionale.

Il primo appuntamento, curato dal CONI Ancona e organizziamo nella Sala Conferenze “Terzo Censi” del PalaPrometeo Estra L. Rossini (ore 16:45), vedrà la partecipazione di numerosi atleti, dirigenti, tifosi e appassionati, oltre ai vertici dello sport provinciale e regionale e alle autorità civili, militari e religiose, riuniti per festeggiare i protagonisti della stagione sportiva appena conclusasi.

L’iniziativa, voluta dal Comitato Regionale per rendere omaggio ai risultati, al lavoro, ai sacrifici e ai meriti del movimento sportivo del territorio, proseguirà toccando tutte le province marchigiane, grazie al supporto organizzativo delle Delegazioni provinciali CONI.

La dichiarazione del Presidente del CONI Marche, Fabio Luna, a margine dell’annuncio delle Feste dello Sport: “è nostra ferma volontà celebrare ogni anno, con grande orgoglio, tutto il movimento sportivo marchigiano. È una realtà in costante evoluzione, che continua a mantenere numeri importanti delle società e dei tessere ma, al contempo, taglia traguardi sempre più prestigiosi nei risultati agonistici nazionali e internazionali. Il lavoro sinergico di società, tecnici e dirigenti del nostro territorio sta fornendo un contributo fondamentale all’espansione e all’eccellenza dello sport a livello locale e anche nazionale”

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

CONI Ancona: Venerdì 13 novembre (ore 16:45) – Sala Conferenze “Terzo Censi”, Palaprometeo Estra “L. Rossini”, Ancona

Venerdì 13 novembre (ore 16:45) – Sala Conferenze “Terzo Censi”, Palaprometeo Estra “L. Rossini”, Ancona CONI Fermo: Venerdì 20 novembre (ore 17:45) – Sala Comunale Chiesa di San Filippo, Fermo.

Venerdì 20 novembre (ore 17:45) – Sala Comunale Chiesa di San Filippo, Fermo. CONI Pesaro Urbino: Sabato 28 novembre (ore 10:30) – Sala Raffaello all’interno del Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica, Urbino.

Sabato 28 novembre (ore 10:30) – Sala Raffaello all’interno del Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica, Urbino. CONI Macerata : Martedì 1 dicembre (ore 18:00) – Teatro della Filarmonica, Via A. Gramsci n. 30, Macerata.

: Martedì 1 dicembre (ore 18:00) – Teatro della Filarmonica, Via A. Gramsci n. 30, Macerata. (In fase di definizione la data e la sede dell’evento conclusivo per la provincia di Ascoli Piceno).

Tutti i dettagli sui singoli premiati e sui programmi delle manifestazioni sono consultabili sul sito ufficiale del CONI Marche.

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