Studenti in cattedra, Direttore generale tra i banchi: l’USR Marche premia le tre scuole più innovative della regione

ANCONA – Stamattina, all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la lezione l’hanno tenuta gli studenti. Il Direttore generale Donatella D’Amico e lo staff dell’Ufficio si sono seduti tra i banchi della Sala Biblioteca; in cattedra sono saliti ragazzi e docenti delle tre scuole vincitrici del Concorso regionale «La Scuola che innova», per illustrare, attraverso i progetti realizzati, il modello di scuola che desiderano costruire.

Un podio scritto dal pubblico. Il concorso, promosso dall’USR Marche e rivolto alle scuole marchigiane protagoniste a Didacta Italia – Edizione Abruzzo (Lanciano, 21-23 ottobre), non ha avuto una giuria tecnica: a decidere sono stati docenti, dirigenti e studenti, che hanno votato con lo smartphone al termine di ogni presentazione. Una platea ampia: secondo gli organizzatori la fiera ha chiuso con 9.000 presenze e 964 eventi, e tra i partecipanti numerosi erano dirigenti e docenti delle Marche.

Lo sport entra in classe. Primo premio all’IIS «Vanvitelli Stracca Angelini» di Ancona con «Campioni si diventa!»: allenamento, errore come tappa di crescita e gioco di squadra diventano un metodo per sviluppare le competenze non cognitive e trasversali previste dalla legge 22/2025. Il progetto dell’istituto guidato dal Dirigente scolastico Angelo Frisoli è stato selezionato anche nel programma scientifico di INDIRE.

La pluriclasse diventa un laboratorio. Secondo premio all’Istituto Omnicomprensivo «Rotella» di Montalto delle Marche (AP), sotto la direzione della dirigente Silvia Giorgi, con «Moltiplicare i talenti, azzerare le distanze»: la matematica si insegna su più livelli, con autonomia e tutoring tra pari, e la convivenza di alunni di età diverse da limite si fa risorsa.

Un liceo tra i Sibillini. Terzo premio al Liceo del Made in Italy di San Ginesio (MC), dell’Omnicomprensivo «A. Gentili – V. Tortoreto – Colmurano» guidato dalla dirigente Brigida Cristallo: il più giovane indirizzo liceale italiano ha trovato il suo laboratorio in un borgo, dove la tradizione produttiva del territorio diventa competenza per il futuro.

A ogni scuola sono andati una pergamena con la motivazione, un buono acquisto (500, 300 e 200 euro) offerto dal Gruppo Editoriale ELI, rappresentato dal dott. Riccardo Ficara Pigini, e uno «zaino dell’innovazione», omaggio ai Two Twins Fabrizio e Valerio Salvatori di Porto San Giorgio, volti di Pechino Express e ambasciatori della scuola marchigiana.

«Oggi ho visto qualcosa che nessuna circolare può insegnare: ragazzi che spiegano agli adulti, con orgoglio e competenza, come cambia la scuola – dichiara Donatella D’Amico, Direttore generale dell’USR Marche –. Questi progetti nascono da ciò che ogni scuola aveva a disposizione: lo sport, una pluriclasse in un piccolo comune, la storia produttiva di un borgo. L’innovazione non dipende dalle dimensioni di una scuola, ma dal coraggio di chi la vive ogni giorno. Sedermi tra i banchi e ascoltarli è stato un privilegio e un’emozione. Ora il nostro compito è far viaggiare queste esperienze in tutte le scuole delle Marche: ogni studente della regione merita una scuola così.»

A Lanciano lo stand dell’USR Marche, con dodici partner e 39 appuntamenti, ha portato l’intera filiera formativa regionale, dalla scuola dell’infanzia ai Conservatori, passando per CPIA, università e ITS Academy.

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