Sapori e Aromi d’Autunno, il 15 e 22 novembre al Codma di Fano torna il Salotto del gusto

FANO – I sapori e i profumi dell’autunno marchigiano tornano protagonisti al CODMA di Fano con la 38esima edizione di Sapori e Aromi d’Autunno – Il Salotto del Gusto, in programma domenica 15 e domenica 22 novembre 2026. Una manifestazione che da quasi quarant’anni mette in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio creando un polo di valorizzazione delle tradizioni locali. Promossa dall’associazione Viandanti dei Sapori APS, Sapori e Aromi d’Autunno propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta dei prodotti tipici, delle produzioni di qualità e delle storie che rendono unico il patrimonio gastronomico della regione Marche. Due giornate pensate per tutti: appassionati di cucina, famiglie, produttori e visitatori, con ingresso gratuito.

L’evento è stato presentato oggi nella Sala della Concordia del Comune di Fano alla presenza degli organizzatori, dell’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli, dell’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino, del vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano, Luciano Radici.

«Sapori e Aromi d’Autunno si fa vetrina d’eccezione della meravigliosa Terra Marchigiana – ha detto Giorgio Sorcinelli, responsabile e ideatore della manifestazione -. Sapori e Aromi d’Autunno è una delle più importanti iniziative del territorio che si prefigge di unire cibo, cultura e buone pratiche a tavola all’attenzione per l’economia del comparto gastronomico regionale. L’evento, infatti, non si rivolge solo al grande pubblico con consigli per una sana alimentazione e consumi consapevoli, ma mette in rete produttori e commercianti e mantiene viva l’attenzione all’economia dell’agroalimentare motivo per cui si intende sviluppare, da questa edizione, per alcuni eventi, una sinergia e collaborazione anche con Confesercenti Pesaro Urbino.

Una fucina di eventi che, grazie anche alla collaborazione di OLEA, ha dato luce, nei 38 anni di vita, a tantissime iniziative di carattere locale e regionale, con particolare riguardo alla qualità e peculiarità delle produzioni, selezionate per favorire la scelta dei consumatori più attenti ed esigenti, con uno sguardo dedicato alla salute, allo sport e soprattutto alla solidarietà, principio imprescindibile per il quale è nata».

«La 38esima edizione – ha detto l’assessore Santorelli – conferma il valore di una manifestazione che celebra un territorio ricco di produttori e di eccellenze legate alla terra, capaci di attrarre visitatori non solo dalla provincia di Pesaro Urbino, ma anche da fuori regione. Dietro ogni prodotto c’è un grande lavoro, fatto di impegno e sacrificio, che coinvolge tutta la filiera, dalla raccolta alla vendita. Uno sforzo che l’Amministrazione comunale riconosce e apprezza, tanto da inserire Sapori e Aromi tra gli appuntamenti principali del calendario delle manifestazioni cittadine».

La prima giornata si aprirà ufficialmente domenica 15 alle 10 con la cerimonia inaugurale, il saluto delle autorità e degli organizzatori, accompagnata dalla partecipazione del corpo bandistico Città di Fano e del coro “Scuole della Fortuna in Coro”, diretti dal maestro Giorgio Caselli. Alle 10.30 spazio alla XXXIV edizione del Premio Marche Nostre, riconoscimento dedicato a personalità della cultura, operatori agricoli, dell’enogastronomia, della ristorazione e del turismo delle Marche.

La mattina sarà animata dalla VI edizione della pedalata “Prima del Tempo, va in bici…”, iniziativa a sostegno del progetto Home Visiting dell’Associazione Prima del Tempo, dedicata all’assistenza domiciliare precoce e gratuita dei bambini nati prematuri. Protagonista della giornata sarà naturalmente il Salotto del Gusto, con presentazioni, degustazioni e laboratori nell’area riservata con tavoli. Tra gli appuntamenti, “Eccellenze in assaggio”, dedicato alla presentazione e degustazione di alcuni prodotti d’eccellenza presenti alla manifestazione, e l’Info Point OLEA, punto informativo e di raccolta degli oli aderenti ai concorsi L’Oro delle Marche e L’Oro di casa 2026. Alle ore 16, un incontro particolarmente atteso sarà ‘Pasta Montagna: dal seme alla tavola. Come nasce la pasta di Fano’. Domenico Montagna, titolare dell’omonimo Pastificio, dialogherà con il giornalista Marco Giovenco, accompagnando il pubblico alla scoperta della sua storia. Non mancheranno assaggi di pasta Montagna abbinati ad oli extravergine e a vini del territorio, con degustazioni curate dai sommelier professionisti A.I.S. Pesaro. Nel pomeriggio spazio al dialetto con “Mare e Monti… Sapori in versi”, recital di poesie, scenette e musica a cura del gruppo dialettale De-Tra-Vers, con la conduzione di Elvio Grilli e una degustazione di prodotti tipici e vini del territorio a cura di Viandanti dei Sapori. La giornata sarà arricchita da musica e folklore col Gruppo Folk Forum Dance di Fossombrone, mostre ed esposizioni artistiche e gastronomiche.

Tra le novità dell’edizione 2026, particolare attenzione è riservata ai più piccoli con laboratori sensoriali ed educazione al gusto, in programma in entrambe le domeniche dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Torna anche Il Nasino d’Oro 2026, concorso olfattivo-gustativo a premi rivolto ai bambini del coro “Scuole della Fortuna in Coro” e a tutti i bambini delle scuole elementari di Fano. Al termine della prova sarà rilasciato un attestato di Assaggiatore Kid, con partecipazione gratuita. Tra le esperienze proposte figurano “Il Ronzio che cura”, un percorso alla scoperta di api, miele e profumo a cura dell’ODV Il Piccolo Grande Alessandro, e il laboratorio delle candele, nel quale i bambini potranno conoscere il mondo delle api, osservare e annusare i mieli e realizzare una candela di cera da portare a casa. Non mancheranno le proposte gastronomiche della Pro Loco Tre Colli Mondolfo, con stand al coperto, piatti della tradizione, menu per pranzo, cena e specialità da gustare anche a merenda. L’associazione culturale La Via della Seta APS proporrà inoltre caldarroste, vin brulè e maritozzi.

La seconda domenica si aprirà alle ore 9 con la mostra mercato dei prodotti della Terra Marchigiana. Alle 10 partirà la dodicesima edizione della Camminata “Gusto & Cuore”, organizzata da Olympia Ginnastica e Fano Cammina: una camminata della salute non competitiva di 5 chilometri, con percorso agevole per tutti, iscrizione gratuita e ristoro finale. Nel Salotto del Gusto la mattinata sarà dedicata in particolare all’olio extravergine d’oliva. Alle 10 si terrà il workshop “Le olive e l’olio che non conosci. Fare l’oliva”, dedicato alle tipologie di olive da mensa e ai metodi di preparazione, con una guida a cura del professor Ettore Franca. A seguire, degustazioni guidate con il relatore Leonardo Seghetti, esperto di olivicoltura e vicepresidente OLEA. Sempre in mattinata è previsto “DegustiamOli”, laboratorio di addestramento per assaggiatori OLEA in formazione e per il pubblico, con un confronto tra gli oli di Puglia e Marche. Per questa attività è prevista la prenotazione obbligatoria.

Alle 16 sarà invece il momento di Aspettando BacalàFest 2027, anteprima promozionale della 16esima edizione del festival del baccalà e dello stoccafisso, in programma dal 20 gennaio al 26 marzo 2027. L’incontro presenterà le gare gastronomiche dedicate ad amatori e professionisti e il GiroBacalà, itinerario alla scoperta dei ristoranti e delle tradizioni culinarie nelle Terre di Pesaro e Urbino, nelle Marche e oltre. A seguire, alle 16.45, sarà presentato il libro “Il professore. Scienza, tradizione e marineria in Corrado Piccinetti”, realizzato dalla Confraternita del Brodetto e curato dal giornalista enogastronomico Alfredo Antonaros. Anche domenica 22 la musica e il folklore saranno protagonisti col gruppo folk La Damigiana di Monte San Vito, mentre gli stand gastronomici della Pro Loco Tre Colli e de La Via della Seta accompagneranno i visitatori con i sapori della tradizione.

Nelle due domeniche, l’Associazione Fanocuore proporrà un punto di incontro dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, con informazioni sui fattori di rischio e dimostrazioni delle manovre di intervento con l’utilizzo del defibrillatore. L’AST Pesaro Urbino sarà presente con un infopoint sulla nutrizione con attività dedicate alla promozione di stili di vita sani, alla prevenzione dell’obesità e all’educazione alimentare. Previsti anche giochi didattici per bambini, materiali informativi e un’area dedicata alla tutela dell’ambiente marino, in collaborazione con l’Associazione Sub Tridente.

Domenica 15 novembre, alle ore 17, la Sala Riunioni della Protezione Civile – Club “E. Mattei” ospiterà inoltre l’incontro pubblico “Ristorazione scolastica e dintorni in AST Pesaro Urbino: work in progress”. Numerose anche le esposizioni: dalla mostra pomologica delle olive da mensa a quella sui pani tipici offerti dalle Fornerie Longhini. Presenti anche la 38esima Mostra Micologica regionale, le opere dell’associazione L’Arte del Filo a Fuselli APS e le terrecotte dell’associazione Le Cocciare APS. Non mancheranno l’esposizione collettiva “Colori d’autunno e non solo…” a cura dell’Associazione Culturale ProArt, la Scuola dei Sapori dell’I.I.S. A. Cecchi di Pesaro, il Centro di Formazione Alberghiero Don Luigi Orione di Fano, l’allestimento di piante ornamentali della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e l’esposizione a cura del Vespa Club di Fano.

Programma completo su www.saporiearomi.it

Ingresso gratuito

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