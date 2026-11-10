Cuba e Palestina: ad Ancona una serata di cultura e solidarietà

Sabato, al Centro Polifunzionale di Pietralacroce, un incontro con la poetessa italo-cubana Yuleisy Cruz Lezcano e il poeta palestinese Haidar Al Ghazali, seguito da una cena solidale

ANCONA – Cuba e Palestina, due popoli, due storie profondamente diverse, ma accomunate dalla necessità di difendere la propria dignità, il diritto all’autodeterminazione e la libertà di scegliere il proprio futuro. È questo il filo conduttore di “Radici di resistenza”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Italia Cuba di Senigallia e dall’Associazione Sumud – Centro Culturale Palestinese, in programma sabato 14 novembre 2026 presso il Centro Polifunzionale di Pietralacroce, in via Pietralacroce 45, ad Ancona. L’iniziativa nasce dalla volontà di esprimere una solidarietà concreta a due popoli che vivono situazioni drammatiche e che troppo spesso vengono dimenticati o raccontati soltanto attraverso le dinamiche dei conflitti internazionali.

Per Cuba chiediamo la fine del bloqueo! Da oltre sessant’anni gli Stati Uniti impongono all’isola un embargo economico, commerciale e finanziario che condiziona pesantemente la vita della popolazione. Le nuove restrizioni sul petrolio hanno aggravato una situazione già difficile, mettendo sotto pressione il sistema energetico, gli ospedali, l’approvvigionamento idrico, la distribuzione degli alimenti e la disponibilità di medicinali. La crisi energetica rischia di trasformarsi in una vera emergenza umanitaria, con conseguenze particolarmente gravi per bambini, anziani e malati. Non è accettabile che un’intera popolazione debba pagare il prezzo di una strategia di pressione economica e politica. Cuba ha il diritto di scegliere autonomamente il proprio futuro, senza ingerenze e senza strangolamenti economici.

Accanto alla solidarietà con Cuba c’è quella verso il popolo palestinese, che continua a subire le conseguenze dell’occupazione, della guerra e della negazione dei propri diritti. Anche in questo caso crediamo che la comunità internazionale non possa restare indifferente di fronte alla sofferenza della popolazione civile e alla negazione del diritto all’autodeterminazione.

Cuba ha storicamente sostenuto la causa palestinese e ha fatto della solidarietà internazionale, anche attraverso la cooperazione sanitaria e l’invio di medici in numerosi Paesi, uno dei tratti distintivi della propria presenza nel mondo. Oggi è il momento di ricambiare quella solidarietà.

“Radici di resistenza” vuole essere proprio questo: un momento di incontro tra culture, esperienze e testimonianze, ma soprattutto un’occasione per trasformare la solidarietà in un aiuto concreto.

La serata inizierà alle ore 18.00 con un incontro culturale, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con la partecipazione della poetessa italo-cubana Yuleisy Cruz Lezcano e del poeta palestinese Haidar Al Ghazali. Attraverso la poesia, il dialogo e le testimonianze si parlerà di resistenza, identità, diritti dei popoli e solidarietà internazionale.

Alle ore 20.00 seguirà una cena solidale. Il contributo di partecipazione è di 20 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a progetti di sostegno e beneficenza a favore del popolo palestinese e del popolo cubano.

Le associazioni promotrici invitano la cittadinanza, le associazioni, le realtà culturali e tutte le persone sensibili ai temi della pace e della giustizia internazionale a partecipare.

Perché la solidarietà non deve fermarsi alle parole: deve diventare impegno, partecipazione e sostegno concreto.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati