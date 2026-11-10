All’Istituto Cambi-Serrani di Falconara iniziano gli Open Day

Il preside Savore: «Accompagniamo i giovani verso il loro futuro»

FALCONARA MARITTIMA – L’Istituto di Istruzione Superiore “Cambi-Serrani” si prepara ad accogliere i futuri studenti e le loro famiglie con un ciclo di appuntamenti dedicati all’orientamento in vista del prossimo anno scolastico.

L’Istituto si presenta al territorio con un’offerta formativa ricca e diversificata che unisce le sue due anime storiche: il Liceo Scientifico “Cambi” (con i percorsi Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo e l’innovativa curvatura Videogame e Realtà Virtuale) e l’Istituto Tecnico Economico “Serrani” (con gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing, oltre alle specializzazioni attualmente attive per il triennio Web Marketing, Linguistico e Sport e Turismo).

L’offerta didattica del “Cambi-Serrani” si fonda su tre pilastri strategici: l’internazionalizzazione, attraverso stage linguistici, percorsi CLIL e l’adesione al programma Erasmus+; l’inclusione, per garantire che ogni studente trovi il proprio spazio di crescita in un ambiente sereno e accogliente; innovazione didattica, con metodologie laboratoriali e strumenti digitali all’avanguardia per formare cittadini consapevoli e pronti alle sfide di domani.

«Dopo quindici anni di direzione scolastica, sono davvero orgoglioso di aver assunto la guida dell’IIS “Cambi-Serrani”», dichiara il Dirigente Scolastico, Prof. Ing. Francesco Savore. «Abbiamo costruito un’offerta formativa moderna e solida per far sì che ogni studente trovi il proprio spazio di crescita. Aspetto a braccia aperte i ragazzi e i loro genitori per accompagnarli personalmente nella scelta di un percorso fondamentale per il loro futuro.»

Gli incontri si terranno presso le rispettive sedi dell’Istituto secondo il seguente calendario:

Sabato 14 Novembre 2026: ore 15:00 (Liceo “Cambi”) | ore 15:30 (ITE “Serrani”)

ore 15:00 (Liceo “Cambi”) | ore 15:30 (ITE “Serrani”) Domenica 29 Novembre 2026: ore 15:00 (ITE “Serrani”) | ore 15:30 (Liceo “Cambi”)

ore 15:00 (ITE “Serrani”) | ore 15:30 (Liceo “Cambi”) Sabato 12 Dicembre 2026: ore 15:00 (Liceo “Cambi”) | ore 15:30 (ITE “Serrani”)

ore 15:00 (Liceo “Cambi”) | ore 15:30 (ITE “Serrani”) Venerdì 15 Gennaio 2027: OPEN DAY SMART presso le rispettive sedi

Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione è possibile visitare il sito web dell’Istituto www.cambiserrani.edu.it

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