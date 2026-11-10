A Castelbellino furto di un bancomat ad un’anziana e indebito utilizzo

La tempestiva risposta dei Carabinieri porta all’individuazione e alla denuncia del responsabile in pochissime ore

MAIOLATI SPONTINI – La costante presenza sul territorio e la rapidità investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno consentito di fare immediata luce su un odioso episodio consumato ai danni di una persona anziana.

I fatti sono avvenuti in mattinata, quando nel comune di Castelbellino, una 70enne residente in un comune limitrofo è stata vittima del furto della propria carta bancomat. Poco dopo la carta sottratta è stata indebitamente utilizzata per effettuare alcuni pagamenti presso un esercizio commerciale del posto.

Appena la donna si è accorta del furto patito e dell’utilizzo della carta di credito si è subito recata presso la Stazione Carabinieri di Moie di Maiolati Spontini per sporgere denuncia. I Carabinieri hanno avviato accertamenti mirati e la puntuale conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo da parte degli operanti ha permesso di risalire in breve tempo all’identità dell’utilizzatore del bancomat: si tratta di un uomo di 50 anni, residente in un comune limitrofo, già noto alle forze dell’ordine.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia del dispositivo di controllo dell’Arma a tutela dei cittadini, con particolare riguardo verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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