Nel 2027 Marco Gaggi correrà la seconda edizione del Mondiale della categoria Sportbike con le insegne della Sencat RT Motorsport

FANO – Nel 2027 difenderà i colori di un nuovo team e guiderà una moto di un’altra casa costruttrice Marco Gaggi, che correrà la seconda edizione del Mondiale della categoria Sportbike della Superbike sotto le insegne della Sencat-RT Motorsports in sella a una Honda a margine di un’intensa e proficua esperienza di quattro anni coi brianzoli della BrCorse su Yamaha.

Il neonato rapporto è stato ufficializzato oggi, segnando anche il ritorno dell’ambiziosa squadra olandese di proprietà di Rob Vennegoor e Gerald Lekkerkerker nel Mondiale Superbike dopo esser stata fino al 2024 una delle principali protagoniste in Supersport 300 da avversaria del non ancora ventitreenne pilota fanese.

<Sono orgoglioso di annunciare che nel 2027 correrò nel campionato mondiale di Sportbike per Sencat-RT Motorsports con Honda – assicura lo stesso Marco Gaggi, testimonial del Comune di Fano – Sono al settimo cielo per l’occasione che RT e Honda mi hanno dato e non vedo l’ora di iniziare questo viaggio insieme. Voglio però anche salutare con affetto e ringraziare il Team BrCorse, dove ho imparato tante cose soprattutto su me stesso e ho realizzato le mie prime indimenticabili gioie mondiali. Grazie ad uno ad uno, specie a chi per primo ha creduto in me quando in pochi l’hanno fatto, perché per me è stata come una famiglia. Non è mai facile lasciare un luogo in cui si sta bene, ma tutte le belle storie hanno uno un inizio e una fine e penso che questo fosse il momento giusto per prendere strade diverse>.

Condividerà con lui questa nuova strada Freddie Barnes, pilota britannico classe 2007 proveniente dal British Supersport Championship, col quale, salvo cambi di programma da parte della FIM (Federazione Internazionale Motociclismo), esordirà nel prossimo campionato del Mondo nel weekend del 19-21 marzo sul circuito portoghese di Portimao.

<Abbiamo lavorato a lungo e duramente per mettere insieme una squadra che sia davvero pronta a competere – afferma Rob Vennegoor – Con Marco e Freddie abbiamo a bordo due piloti con background molto diversi, ma entrambi dotati del talento e della fame necessari per lottare al vertice. Insieme a Honda e alla nuova CBR600RR abbiamo creato un team di cui possiamo essere orgogliosi: questo è solo l’inizio>.

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