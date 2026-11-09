Mense scolastiche, Fano sul podio nazionale: terzo posto nel Rating Foodinsider 2026

FANO – Fano si conferma tra le eccellenze italiane della ristorazione scolastica. Nell’11ª edizione del Rating Foodinsider, presentata oggi alla Camera dei deputati, il Comune conquista il terzo posto nazionale, a pari merito con Jesi, con 220 punti. Davanti soltanto Parma (243) e Cremona (237). Fano rientra così nella fascia “Eccellente” della classifica.

L’indagine, relativa all’anno scolastico 2025/2026, ha esaminato 64 servizi di refezione in 63 Comuni, per circa 450.000 pasti al giorno. Il nuovo Rating 2.0 valuta non solo l’equilibrio nutrizionale dei menù, ma anche qualità gastronomica, sostenibilità, filiere locali e contrasto agli sprechi.

La refezione scolastica fanese, già riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura come “Mensa biologica d’eccellenza”, punta su menù equilibrati, legumi, piatti vegetali e prodotti biologici, a chilometro zero e a filiera corta, che rappresentano oltre il 65% della gamma di alimenti utilizzati.

Nell’anno scolastico 2025/2026 il progetto PappaFish ha coinvolto oltre 1.600 alunni, portando sulle tavole pesce fresco e locale, compreso il cosiddetto “pesce povero”, secondo la disponibilità del pescato. Tra le novità anche il “Menù Parlante”, organizzato su cinque settimane per rendere più trasparenti provenienza degli alimenti e filiere produttive, e la strategia “prima i secondi”, volta a favorire il consumo di verdure e proteine e a limitare gli scarti.

Particolare rilievo assume “Merenda per tutti”, che alterna frutta fresca, pane e marmellata, pane e olio, yogurt e prodotti da forno. L’iniziativa offre agli alunni la stessa merenda sana, contribuendo a ridurre le differenze economiche e sociali tra i bambini.

«Abbiamo scelto di fare della mensa anche un progetto di educazione alimentare e inclusione», sottolinea l’assessore ai Servizi Educativi Loredana Maghernino. «Con PappaFish valorizziamo il pescato locale, con il Menù Parlante rendiamo più chiara la composizione dei pasti e con Merenda per tutti garantiamo a ogni bambino le stesse opportunità. Il nostro impegno è aumentare il gradimento delle preparazioni, ascoltare le famiglie e lavorare con i comitati mensa per ridurre gli sprechi. Il riconoscimento di Foodinsider è uno stimolo a fare ancora meglio».

Il rapporto nazionale evidenzia anche criticità diffuse: il 73,4% dei menù analizzati comprende almeno un prodotto processato o prelavorato e il 26,6% dei servizi dichiara di non monitorare mai gli sprechi. Fano prosegue il lavoro sulla preparazione nelle cucine comunali, sul monitoraggio dei consumi e sulla collaborazione con le commissioni mensa.

Il servizio comunale prepara mediamente 2.100 pasti al giorno attraverso otto cucine interne. Il risultato ottenuto conferma l’importanza di considerare la refezione scolastica non solo come distribuzione di pasti, ma come servizio educativo e sociale, legato alla salute e alla valorizzazione del territorio.

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