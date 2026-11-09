La Nazionale Under 19 sceglie Moie: gli azzurrini al lavoro allo stadio Pierucci

L’impianto comunale ospiterà gli allenamenti della selezione guidata dal CT Massimiliano Favo in vista del round 2 di qualificazione agli Europei, in programma nelle Marche dall’11 al 17 novembre

MOIE – Moie si prepara ad accogliere la Nazionale italiana Under 19. In vista del Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo di categoria, gli Azzurrini hanno scelto lo stadio Pierucci come sede delle proprie sedute di allenamento.

La squadra allenata dal commissario tecnico Massimiliano Favo sarà impegnata nelle Marche dall’11 al 17 novembre e utilizzerà la struttura sportiva moiarola per preparare le sfide del torneo continentale.

Il calendario degli allenamenti prevede cinque appuntamenti pomeridiani: il 9, 10, 12, 13 e 15 novembre, dalle 15 alle 17. Un’ulteriore seduta è fissata per il 16 novembre, dalle 13 alle 15.

La scelta dello stadio Pierucci rappresenta un importante riconoscimento per il Moie Vallesina Calcio e per l’intero territorio. L’impianto, di proprietà comunale, avrà infatti l’opportunità di ospitare una selezione giovanile della Nazionale, mettendo a disposizione strutture e spazi per la preparazione di un appuntamento internazionale.

Una vetrina prestigiosa per la realtà sportiva moiarola, ma anche un’occasione per dare visibilità a Moie e alla Vallesina, valorizzando il lavoro delle società del territorio e il ruolo dello sport nella vita della comunità.

Per il club e per i cittadini sarà motivo di orgoglio vedere lo stadio Pierucci diventare il punto di riferimento degli Azzurrini durante la loro permanenza nelle Marche.

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