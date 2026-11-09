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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Fabriano identificano e denunciano un 50enne, autore della truffa del finto resto

Diwww.laltrogiornale.it

9 Novembre 2026

FABRIANO — Un’articolata e tempestiva attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano ha portato alla brillante risoluzione di un episodio di truffa ai danni di un noto esercizio pubblico cittadino. A conclusione degli accertamenti investigativi, i militari dell’Arma hanno denunciato un 50enne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata.

L’episodio si è verificato in tarda mattinata all’interno di un bar del centro abitato. L’indagato si è presentato al banco mettendo in atto la tecnica nota come “truffa del finto resto”. Mediante una serrata e pretestuosa sequenza di richieste di cambio banconote e continui ripensamenti sul conteggio del denaro, il malvivente è riuscito a trarre in inganno l’esercente. Sfruttando la confusione generata ad arte, l’uomo si è fatto consegnare una somma superiore al dovuto, imponendo alla vittima un illecito ammontare pari a 250 euro, per poi dileguarsi rapidamente.

Appena compreso l’inganno il titolare del Bar ha presentato la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Fabriano che si sono messi subito all’opera. Dopo una meticolosa e articolata indagine i Carabinieri sono arrivati ad identificare il 50enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’operazione evidenzia l’alto livello di professionalità, lo spirito d’iniziativa e la costante dedizione dei Carabinieri di Fabriano nel tutelare gli esercenti commerciali e il tessuto economico locale, riaffermando il ruolo fondamentale dell’Arma quale presidio di legalità e sicurezza sul territorio.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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