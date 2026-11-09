Bonelli e Fratoianni sull’inchiesta Ricostruzione: “Massima allerta di AVS sulle possibili infiltrazioni mafiose nelle Marche”

I leader nazionali di Alleanza Verdi e Sinistra ad Ancona chiedono chiarezza sulle presunte infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma e sulle responsabilità politiche legate al presunto sistema corruttivo. “Acquaroli e Castelli inadeguati nei loro ruoli”. Presentata un’interrogazione al Governo

ANCONA – “Una questione enorme, di una gravità inaudita per le Marche, che deve uscire dai confini regionali. Non entriamo nel merito delle indagini della magistratura, ma siamo preoccupati dall’inadeguatezza della politica, che potrebbe aver aperto la strada a un autentico sistema corruttivo e mafioso. Di fronte a ciò, il presidente Acquaroli e il commissario Castelli dovrebbero dimettersi”. È la posizione espressa dai leader nazionali di Alleanza Verdi e Sinistra, i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, intervenuti oggi ad Ancona a una conferenza stampa sull’inchiesta “Ricostruzione”, insieme al capogruppo AVS in Consiglio regionale Andrea Nobili e ai rappresentanti regionali della formazione politica. Al centro dell’incontro, la necessità di fare piena luce sulle presunte infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma delle Marche, accertare le responsabilità politiche e amministrative e comprendere come un sistema corruttivo e mafioso avrebbe potuto penetrare nei cantieri finanziati con risorse pubbliche.

“È uno scandalo che quanto avvenuto nelle Marche sia stato sostanzialmente taciuto a livello nazionale”, ha dichiarato Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde. “La struttura commissariale ha fallito. Dov’era Castelli quando si sono concentrati ottocento cantieri nelle mani di un solo imprenditore? Viveva forse in un paese incantato? Perché non si è intervenuti, perché non si sono approfondite certe voci? Siamo davanti a un fallimento totale e i numeri sulla ricostruzione sono impietosi. Acquaroli e Castelli devono fare un passo indietro, di fronte a un dramma che entra nella carne viva delle persone. La pubblica amministrazione deve rispondere delle proprie azioni”.

Sulla rilevanza nazionale della vicenda è intervenuto anche Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana: “La questione è enorme, e forse questo aggettivo non è neppure sufficiente. È incredibile come sia scomparsa dai radar della comunicazione. Il tentativo della destra di confinare questo gigantesco scandalo a una questione locale va respinto con la massima forza, perché quanto sta accadendo parla di una malattia assai grave che attraversa le istituzioni del Paese. Siamo di fronte a una distrazione politicamente inaccettabile. Il presidente della Regione e il commissario straordinario dovrebbero fare una sola cosa: dimettersi”. Fratoianni ha quindi aggiunto: “Questa è una destra che processa gli operai che occupano una strada per qualche ora perché si vedono recapitare una lettera di licenziamento via WhatsApp. È la destra dei patrioti, che però davanti a questa vicenda non dice una parola e anzi accusa le opposizioni di strumentalizzare i fatti quando fanno semplicemente il proprio mestiere: chiedere chiarezza”.

“Siamo di fronte a una vicenda di rilevanza nazionale e a uno scandalo senza precedenti nelle Marche e tutta l’opposizione in consiglio regionale vuole farlo emergere con determinazione”, ha dichiarato Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale. “Acquaroli ha continuato a sottrarsi alle richieste di chiarimento che gli abbiamo rivolto, senza dare risposte sui numerosi aspetti ancora oscuri della vicenda. Le sue dichiarazioni presentano inoltre evidenti contraddizioni. Ci domandiamo se non siano ormai opportune le dimissioni di Acquaroli e Castelli, che non sembrano più nelle condizioni di affrontare la gestione della cosa pubblica con la dovuta serenità. Il Governo è chiamato a intervenire direttamente: la sua filiera istituzionale ha fallito. Ora la priorità deve essere difendere la dignità degli sfollati, che a dieci anni dal sisma sono ancora lontani dalle proprie case, e tutelare i lavoratori che rischiano di vedere bloccate le proprie attività. Per questo chiediamo alla presidente Meloni di assumersi le proprie responsabilità e intervenire nel vivo della questione”.

Sulle responsabilità politiche è intervenuto anche Giuseppe Buondonno, della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra: “È il più grave scandalo nella storia delle Marche; se non altro per la penetrazione mafiosa, odioso per gli affari fatti sul dolore dei marchigiani. La Magistratura rileverà le responsabilità penali. Quelle politiche sono chiarissime: di Castelli e Acquaroli, che si dovrebbero dimettere”. Gioia Santarelli, segretaria di AVS Marche, ha ricordato che si tratta di una vicenda “dolorosissima per tutta la regione, per le persone che sono state travolte e per la tenuta delle istituzioni”.

Anche Paolo Canducci e Sabrina Santelli, co-portavoce regionali di Europa Verde – Verdi Marche, hanno richiamato le responsabilità politiche e amministrative: “La magistratura deve fare fino in fondo il proprio corso per accertare ogni singola responsabilità. Ma c’è un livello che precede le sentenze dei tribunali ed è quello della responsabilità politica e amministrativa, da cui il presidente Acquaroli e la sua maggioranza non possono continuare a sottrarsi, liquidando la vicenda come un semplice ‘errore personale’ o rifugiandosi nel silenzio a Muccia. Quando centinaia di cantieri finiscono bloccati o concentrati nelle mani di un oligopolio, non siamo di fronte alla semplice ‘libera scelta dei privati’ o alla sfortuna, ma al fallimento sistemico del controllo pubblico. Quando la politica rinuncia a governare le filiere, a verificare la capacità operativa delle imprese e a tutelare i subappalti, lascia la strada spianata al malaffare”.

Nel corso della conferenza stampa è stata presentata un’interrogazione già depositata alla Camera dei deputati, rivolta ai ministri dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Protezione civile e le Politiche del mare. L’atto chiede chiarimenti sulle funzioni di coordinamento e vigilanza del commissario straordinario Guido Castelli, sull’efficacia dei controlli nella filiera dei subappalti e sul seguito dato alle segnalazioni di irregolarità e ritardi nei cantieri.

Particolare attenzione viene posta sulla concentrazione di centinaia di cantieri riconducibili all’attività dell’imprenditore Enrico Crucianelli, figura centrale nell’inchiesta, e sui presunti meccanismi di utilizzo delle anticipazioni dei contributi pubblici, dei subappalti e di società formalmente distinte per eludere i controlli antimafia. Tra i punti sollevati anche la posizione di Fabio Pistarelli, già capo di gabinetto e collaboratore di fiducia di Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche e vicecommissario per la ricostruzione, e le voci su presunti comportamenti opachi del suo collaboratore, di cui Acquaroli ha dichiarato di essere stato a conoscenza.

Infine, i rappresentanti di AVS hanno ribadito l’urgenza di garantire la continuità della ricostruzione: “Chiediamo al Governo interventi immediati per assicurare la prosecuzione dei cantieri, tutelare lavoratori e imprese estranee ai presunti illeciti ed evitare ulteriori ritardi per le quasi ottomila famiglie che, a dieci anni dal terremoto, non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni. Oltre alla possibile penetrazione mafiosa nella regione, c’è anche questo aspetto estremamente doloroso della vicenda. Perché oltre alla gravità delle possibili infiltrazioni mafiose, c’è il dramma concreto di chi attende ancora di tornare a casa e rischia di vedere nuovamente fermarsi la ricostruzione”.

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