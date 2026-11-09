Alluvione, consegnate le auto alle strutture sanitarie delle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata

ANCONA – Sono state consegnate questa mattina tre autovetture per il trasporto di persone a ridotta mobilità alle principali strutture sanitarie delle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata acquistate grazie ai fondi raccolti da CGIL, CISL, UIL e Confindustria e destinate ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2022 e 2023.

Un gesto significativo per il quale i lavoratori associati alle sigle sindacali hanno contribuito devolvendo un’ora di retribuzione.

La cerimonia di consegna, che segue quella del luglio scorso quando furono consegnate ventiquattro autovetture per i Comuni alluvionati, è avvenuta nella sede della Regione Marche, ad Ancona. Presenti l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, l’assessore alla protezione civile, Tiziano Consoli, e il vice commissario delegato per l’alluvione, Stefano Babini, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di Confindustria e delle Aziende sanitarie territoriali interessate.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di solidarietà avviato a sostegno delle comunità marchigiane colpite dalle alluvioni, grazie alla collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sindacali e sistema produttivo regionale. La sottoscrizione promossa da CGIL, CISL, UIL e Confindustria ha permesso di raccogliere oltre 800 mila euro, risorse che hanno consentito di realizzare interventi concreti a favore dei territori danneggiati.

La Regione Marche, attraverso la Struttura del Commissario straordinario, ha curato la gestione operativa dell’intervento, dalle procedure necessarie all’utilizzo delle risorse fino all’espletamento della gara pubblica e all’acquisto dei veicoli, successivamente assegnati ai destinatari.

Le dichiarazioni

Assessore Paolo Calcinaro: “Questa iniziativa dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo per dare risposte concrete ai territori colpiti dalle alluvioni. Grazie alla raccolta promossa da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, dopo i Comuni, anche le Ast di Macerata, Ancona e Pesaro ricevono un’autovettura del valore di circa 30 mila euro ciascuna, un sostegno concreto per rafforzare la presenza e l’operatività dei servizi sanitari sul territorio. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti per la sensibilità e la solidarietà dimostrate: anche di fronte a eventi tragici, è la dimostrazione che la nostra regione sa fare squadra”.

Assessore Tiziano Consoli: “Dopo la consegna delle auto a luglio, un altro gesto rimarchevole. La comunità marchigiana è intrisa di solidarietà come in questo caso, a seguito degli eventi alluvionali. È significativo l’evento odierno in cui si consegnano queste ultime tre autovetture a sostegno delle realtà più fragili del territorio. Si è sviluppata una sinergia importante insieme ai sindacati e a Confindustria. C’è una filiera che ha collaborato e ha contribuito a dare una risposta a un dramma che abbiamo dovuto affrontare. Questi nuovi mezzi sono il simbolo di una comunità resiliente, capace di fare fronte comune davanti ai problemi e di risolverli, riaffermando i valori che ci uniscono”.

Vice commissario delegato per l’alluvione Stefano Babini: “Quando abbiamo appreso della donazione di sindacati e Confindustria, ci siamo attivati per indirizzare le risorse verso un intervento concretamente utile alla popolazione. Abbiamo condiviso la scelta di dotare il territorio di tre automediche, strumenti importanti per rispondere alle esigenze di anziani e persone con disabilità. È un esempio significativo di come la collaborazione tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo possa trasformare la solidarietà in aiuto concreto. Ringrazio i lavoratori e tutti coloro che hanno contribuito, rinunciando anche a un’ora della propria retribuzione, per essere vicini alle comunità colpite”.

Daniele Bocchetti, segreteria regionale CGIL Mar: “Va sottolineato il gesto compiuto da parte dei lavoratori. Un gesto concreto, un gesto misurabile e un intervento capillare. Abbiamo scelto di aiutare un po’ tutti i Comuni piuttosto che dare solo ad alcuni. Abbiamo portato avanti un’iniziativa che è andata a beneficio di tanti territori, tante popolazioni e quindi ha un carattere fortemente sociale e credo che in un’occasione come questa stringersi rispetto a questi problemi, a queste questioni, sia fondamentale, ciascuno in funzione del proprio ruolo”.

Luca Tassi, segretario regionale CiSL Marche: “La giornata di oggi è la conclusione di un percorso che ha visto il mondo del lavoro effettuare un gesto di solidarietà verso chi si è trovato in difficoltà. Ancora una volta il mondo del lavoro dimostra attenzione nel momento in cui c’è bisogno di intervenire e lo fa anche privandosi di un’ora del proprio salario e devolvendolo in questo caso ai territori che furono colpiti dall’alluvione. Oggi consegniamo tre mezzi che servono per il trasporto dei disabili, quindi un’attenzione particolare a chi si trova in una situazione di fragilità”.

Claudia Mazzucchelli, segretaria generale UIL Marche: “È un gesto molto importante che conclude l’utilizzo delle risorse raccolte da CGIL CISL UIL e Confindustria a seguito dei fenomeni alluvionali. Sono risorse che sono state erogate dai lavoratori e anche dai datori di lavoro. Una prima parte è stata utilizzata per l’acquisto delle auto che abbiamo già consegnato, ai Comuni e questa è l’ultima parte delle risorse che, insieme con la Regione, abbiamo voluto destinare per autovetture utilizzabili per il trasporto delle persone disabili. Ci è sembrato un gesto di solidarietà, di attenzione concreto che andasse veramente incontro a quelle che sono le esigenze delle nostre comunità”.

Paola Bichisecchi, direttore Confindustria Marche: “È un gesto importante che abbiamo realizzato a livello nazionale, Confindustria e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, proprio per dare contezza dell’impegno verso le popolazioni colpite e verso le strutture che operano in queste località. Non è la prima volta che facciamo iniziative di questo genere, proprio per dare prova dell’impegno concreto dei datori di lavoro e dei lavoratori rispetto a momenti di grande criticità. In questo caso anche le decisioni per l’allocazione delle risorse, che sono state anche abbastanza consistenti, sono state prese naturalmente tenendo conto delle esigenze dei territori con una regia nazionale e noi contiamo che possano essere di ausilio concreto per le popolazioni che hanno subito queste calamità”.

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