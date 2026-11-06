Nella Chiesa di San Pietro in Valle a Fano ottimo Ritorno al barocco

Di GIOSETTA GUERRA

FANO – A 25 anni dalla magnificenza dell’opera barocca allestita al Teatro della Fortuna di Fano dal grande regista scenografo Pier Luigi Pizzi e dal maestro Alberto Zedda, a Fano si torna a parlar di musica barocca. Si tratta di un barocco neonato, destinato a crescere. La nuova rassegna concertistica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, intitolata Fano Eco Barocca, è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Fano – Assessorato alla Cultura.

Tre appuntamenti si sono tenuti nella suggestiva Chiesa di San Pietro in Valle, uno dei luoghi più preziosi del Barocco marchigiano, dove musica, architettura, luce e decorazione tornano a dialogare.

L’Orchestra Sinfonica G. Rossini è riuscita a coinvolgere il pubblico con un metodo innovativo ed efficace, che i tradizionalisti rifiutano, anche se poi pure loro non hanno una conoscenza approfondita della musica che ascoltano: ogni spettacolo viene introdotto e presentato brano per brano come se fosse una lezione concerto.

Il primo appuntamento si è tenuto domenica 27 settembre alle ore 17:30. Il Rossini Brass Quintet, formato dai fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini, ha presentato un programma variegato che spazia dalla musica barocca alla musica di fine ottocento. Sono state eseguite composizioni di Monteverdi, Pachelbel, Charpentier, Mouret, Händel con un percorso musicale che dal Barocco si estende a Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti e Puccini.

Il programma esula in parte delle linee programmatiche del festival, ma è risultato accattivante per il pubblico.

Componenti del gruppo :

Francesco Marconi tromba e trombino

Matteo Giammaria tromba

Marco Malaigia corno

Carlo Piermartire trombone

David Beato tuba

Domenica 11 ottobre l’Ensemble d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ci ha introdotto in un nuovo viaggio nel cuore della musica barocca, tra le eleganti armonie di Händel e Corelli, l’energia e la vitalità di Vivaldi e la bellezza senza tempo dell’Aria sulla quarta corda di Bach.

L’Ensemble, forte dell’affiatamento e della qualità tecnica dei suoi componenti, ha dato vita a un programma dinamico, i violini e gli altri archi hanno dialogato con precisione ed equilibrio, sfruttando la naturale risonanza della Chiesa di San Pietro in Valle.

Componenti :

Violini I: Paride Battistoni, Marco Bartolini

Violini II: Chiara Di Bert, Caterina Matacena

Viola: Ladislao Vieni

Violoncello: Luca Bacelli

Contrabbasso: Daniele Gemignani

Clavicembalo: Argalia Sauro

Programma :

Georg Friedrich Händel

Passacaglia in sol minore da Suite HWV 432

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso in Re maggiore, Op. 6 No. 4

Antonio Vivaldi

Sinfonia per archi in Sol maggiore, RV 146

Johann Sebastian Bach

Aria sulla quarta corda (dalla Suite Orchestrale No. 3)

Antonio Vivaldi

Concerto per archi in La maggiore RV 158

Cantando in maschera, mantiene la rotondità del suono nei passaggi di registro e anche nelle vocali (non stringe la <e> e dà la giusta apertura alla <a>). Il soprano lancia acuti sferzanti che talvolta addolcisce fino a farli diventare una carezza, possiede anche una interessante zona grave pastosa, morbida e di bel colore. Dovrebbe migliorare la dizione, anche se non è facile averla chiara nel canto d’agilità.

Programma :

Giuseppe Sarti

Sonata n. 2 in Do maggiore: Preludio

Georg Friedrich Händel

Dalla Suite in sol minore HWV 432: Overture

Johann Adolf Hasse

Sonata seconda in mi bemolle maggiore

Gioacchino Albertini

Da Virginia: Idol mio quest’alma amante soprano e clavicembalo

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata Württemberg n. 1 in la minore

Wolfgang Amadeus Mozart

Dodici variazioni su ”Ah, vous dirai-je Maman” KV 265

Antonio Vivaldi

O qui coeli terraque serenitas, RV 631 soprano e clavicembalo

Una menzione di prestigio va riservata alla chiesa di San Pietro in Valle, vero gioiello di stile barocco in una città di origine romana (recenti scavi hanno ritrovato la basilica di Vitruvio al centro della città di Fano).

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