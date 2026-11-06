A Fano 46 nuove telecamere tra parchi, scuole e stazione

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Il sindaco Serfilippi: “Una risposta concreta alle richieste dei quartieri. Ora si passa ai fatti”

FANO – Il progetto del Comune di Fano per rafforzare la videosorveglianza nei parchi, nelle aree scolastiche e intorno alla stazione ottiene il finanziamento regionale. La Regione Marche ha approvato le graduatorie del bando “Operazione Marche Sicure”, che mette a disposizione dei Comuni 1,2 milioni di euro per videosorveglianza, control room e tecnologie per il presidio del territorio. Fano è tra le amministrazioni ammesse al contributo.

L’intervento vale 136.030 euro: 45 mila euro arrivano dal contributo regionale e 91.030 euro sono risorse proprie del Comune. Il progetto prevede 15 punti di ripresa con 46 telecamere ad alta risoluzione in tutto, due delle quali dome PTZ. Le quattro aree interessate sono state individuate raccogliendo le istanze dei Consigli di quartiere e le indicazioni delle forze dell’ordine. La prima è l’accesso sud al Parco dei Passeggi con l’incrocio del Ponte Rosso. La seconda è il retro della stazione ferroviaria, compresi il sottopasso e i parcheggi di via dello Scalo. La terza è il parco di via Morganti con l’intersezione di via Persiutti. L’ultima è il parco di via XXVII Strada a Bellocchi, insieme alla rotatoria vicino alla scuola primaria “F. Tombari”.

«È una bella notizia per la città», dichiara il sindaco Luca Serfilippi. «Avevamo preso un impegno con i quartieri e con chi ogni giorno lavora per la sicurezza di Fano. Oggi quell’impegno diventa un progetto finanziato. Ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il vicepresidente Enrico Rossi, che ha la delega alla Polizia locale e alla Sicurezza integrata, per l’attenzione verso il nostro territorio e per aver investito su uno strumento che aiuta concretamente i Comuni. Abbiamo scelto luoghi che conosciamo bene: i parchi dove giocano i bambini, i percorsi che gli studenti fanno ogni mattina, la zona della stazione dove passano pendolari e turisti diretti al mare e al centro».

«Il nostro obiettivo resta la prevenzione», prosegue Serfilippi. «Più presidio significa più tranquillità per le famiglie e più strumenti per la Polizia Locale e per le altre forze dell’ordine. L’esperienza ci dice che le telecamere sono decisive anche quando qualcosa accade, come dimostrano gli incidenti con fuga ricostruiti grazie alle immagini. Il Comune mette sul piatto il doppio del contributo regionale, perché per questa Amministrazione la sicurezza è una priorità concreta. Ora lavoriamo per rendere operativi gli impianti nel più breve tempo possibile».

I nuovi punti di ripresa saranno collegati alla centrale operativa della Polizia Locale. Il progetto prevede anche il potenziamento della control room e gli adeguamenti necessari per gestire le immagini. Le riprese riguarderanno esclusivamente gli spazi pubblici individuati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

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