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Un morto ed un ferito in un tragico incidente tra Fano e Pesaro

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5 Novembre 2026

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16 lungo l’autostrada A14, in direzione sud, tra Pesaro e Fano, all’altezza del km 163, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.
A seguito del violento impatto, l’autista di uno dei due autoarticolati è deceduto, mentre il conducente dell’altro mezzo è stato trasportato all’ospedale di Pesaro per accertamenti medici.
Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Presenti sul posto anche il personale sanitario e due pattuglie della Polizia Autostradale.

 

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