A Osimo controlli notturni dei Carabinieri, deferito 25enne trovato in possesso di un coltello

OSIMO – Prosegue con incisività l’azione di prevenzione e controllo del territorio condotta dalla Compagnia Carabinieri di Osimo, a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano. In orario notturno, intorno alle ore 01:30 circa, l’attenzione dell’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile in servizio di pattugliamento è stata attratta da un’autovettura in transito lungo una delle strade centrali di Osimo. La prontezza operativa dei militari ha consentito di fermare tempestivamente il veicolo per eseguire un controllo di routine su strada.

I Carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche attraverso una perquisizione d’iniziativa, a seguito della quale il conducente – un 25enne del luogo già noto alle forze di polizia – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7 cm.

L’arma bianca è stata immediatamente posta sotto sequestro. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione evidenzia il costante impegno e la presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio osimano, a garanzia della legalità e della tranquillità dei cittadini.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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