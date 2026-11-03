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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Un operaio perde la vita in un nuovo tragico incidente sul lavoro

Diwww.laltrogiornale.it

3 Novembre 2026

FABRIANO – Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nelle Marche.

Un operaio di 57 anni è stato schiacciato da una pressa. Il tragico incidente sul lavoro si è verificato in un cartonificio di Fabriano.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118 ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare.

 

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