Indagine ricostruzione, Bugaro: “Dimissioni di Acquaroli? Sciacallaggio politico della sinistra”

ANCONA – «Il presidente Francesco Acquaroli è il primo ad avere interesse a fare piena luce sulla vicenda e lo ha dimostrato oggi con le sue parole in conferenza stampa. Utilizzare le sue dichiarazioni per chiederne le dimissioni è un vergognoso atto di sciacallaggio politico». Lo dichiara l’assessore regionale Giacomo Bugaro.

Le ipotesi accusatorie sono gravi e devono essere accertate fino in fondo, nel rispetto della presunzione di innocenza e con piena fiducia nella magistratura. Se qualcuno ha commesso illeciti, dovrà risponderne senza sconti né protezioni. Le minoranze domandano perché sia stato chiesto a Pistarelli un passo indietro, se come oggi il Presidente ha chiarito con grande trasparenza che dalle verifiche effettuate internamente non era emerso nulla di concreto. Nella loro foga accusatoria hanno considerato che un rapporto fiduciario possa esaurirsi anche per l’insoddisfazione verso l’impegno e il modo di svolgere un incarico? Presentare la conclusione dell’incarico come la prova della conoscenza di presunti illeciti è dunque una lettura arbitraria e fuorviante. Ma da parte della sinistra di certo non ci stupisce. L’opposizione ha pieno diritto di fare politica, ma pretendiamo che lo faccia con correttezza. Pretendere le dimissioni di Acquaroli senza indicare elementi concreti di un suo coinvolgimento è una pretesa lunare, espressione di quel moralismo a senso unico che troppo spesso prende il posto del confronto politico.

E, seguendo il metro oggi adottato dalle opposizioni, che cosa avremmo dovuto dire noi lo scorso anno di fronte all’indagine che coinvolge Matteo Ricci? I principi devono valere sempre. Non si può invocare il garantismo per la propria parte politica e pretendere le dimissioni degli avversari addirittura per le presunte condotte di un ex collaboratore. Il metro non può cambiare secondo la convenienza. La sofferenza delle comunità colpite dal terremoto impone serietà a tutti. Servono piena collaborazione con gli inquirenti, trasparenza e tutela delle risorse pubbliche. Anche la possibilità, richiamata dal presidente, che la Regione si costituisca parte civile indica la volontà di tutelare l’istituzione e i cittadini qualora ne ricorrano i presupposti. A Francesco Acquaroli esprimo pieno e convinto sostegno. Fare chiarezza fino in fondo e continuare a lavorare per le Marche sono impegni che devono procedere insieme. Nessuna indulgenza verso gli illeciti, nessuna disponibilità ad accettare processi sommari.

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