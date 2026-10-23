Ciccioli (FdI): “Nessuna indagine sul presidente Acquaroli nell’inchiesta Ricostruiamo”

ANCONA – “La richiesta di dimissioni di Francesco Acquaroli è l’ennesima dimostrazione del doppiopesismo della sinistra, garantista con Matteo Ricci e giustizialista con chi non è neppure indagato. Voglio ricordare che quando in campagna elettorale scorsa, uscirono le contestazioni giudiziarie e personali a Ricci, Acquaroli non disse una parola contro Ricci, rimettendosi al percorso della giustizia, tuttora in corso.

“Il presidente Acquaroli, da galantuomo e uomo delle istituzioni, appena ricevute voci su possibili irregolarità ha chiesto verifiche e, senza esitazione ha richiesto, al venir meno del rapporto fiduciario, le dimissioni del suo ex capo di gabinetto, pur in assenza di riscontri. Il suo nome è estraneo ad ogni contestazione dell’inchiesta “Ricostruzione” e il parallelismo con la moglie di Cesare evocato da Mangialardi finisce per ritorcersi contro chi lo ha proposto. Questa sete giustizialista, fondata sul nulla, finirà per ricadere contro chi oggi la alimenta con tanta spregiudicatezza.

“Chi invoca le dimissioni di un Presidente estraneo all’inchiesta, mentre per il proprio eurodeputato chiede garantismo e presunzione d’innocenza, non dà lezioni di moralità, certifica soltanto la propria ipocrisia. Al contrario, ricordo a Mangialardi che è in attesa di giudizio, come imputato, nel procedimento per l’alluvione di Senigallia 2014”.

Queste le dichiarazioni dell’europarlamentare di FdI, on. Carlo Ciccioli, in replica alle esternazioni del centrosinistra sull’argomento.

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