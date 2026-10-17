Si è conclusa con successo a Sant’Angelo in Vado la 7^ edizione di TartufArte / FOTO

SANT’ANGELO IN VADO – TartufArte è il festival dell’Arte che ha come obbiettivo promuovere e Sensibilizzare un territorio ricco di saperi e sapori, quali la domus del Mito, il centro storico ricco di memorie antiche e il Tartufo Bianco,attraverso varie forme d’arte.

Tema del Concorso di Estemporanea della 7’ edizione di TartufArte, nell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, è stato

“….Fratello Sole, Sorella Luna…” perché il festival voleva rendere Omaggio al Patrono d’Italia attraverso lasensibilità, lo sguardo e la Creatività degli artisti che vi hanno partecipato.

Il tema “Fratello Sole, Sorella Luna” voleva essere una porta aperta verso infinite possibilità interpretative. Il sole e la luna, la luce e il buio, il giorno e la notte, la terra e il cielo. È un inno alla bellezza del creato, alla fratellanza, alla semplicità e a quel profondo senso di armonia che lega l’essere umano alla natura e tutte le creature tra loro.

L’obbiettivo del Festival di quest’anno era oserei dire molto ambizioso:

Rileggere i temi di cui San Francesco si è fatto Messaggero attraverso lo sguardo, la sensibilità, l’emotività, la spiritualità degli artisti che dialogano con le loro opere per rendere Omaggio ad un Grande Uomo, un modello di valori oggi più che mai attuali come l’attenzione verso gli ultimi e gli emarginati, il rispetto per ogni forma di vita, il dialogo, la Pace, la fraternità, la cura della Terra e la ricerca di una dimensione di equilibrio e armonia tra l’uomo, la natura e il mondo che lo circonda.

Ed è proprio nella pluralità degli sguardi che TartufArte trova il proprio significato più autentico: fare dell’arte uno spazio di incontro, del confronto e di riflessione, capace di unire passato e presente e di trasformare la memoria in una nuova possibilità di dialogo.

Forse è proprio questo il compito dell’arte: guardare ciò che conosciamo del sempre e riuscire, ancora una volta, a vederlo con occhi nuovi.

I vincitori della 7’ edizione sono stati:

primo classificato Silla Lassana, secondo Sofia Bezziccheri, terzo Gaetano Vasile, menzione speciale al giovane pittore (11 anni) Ludovico Grilli.

La giuria così composta Americo Salvatori artista e musicista da anni dipinge e suona il clarinetto, Silvia Orciari docente vocal coach e ricercatrice vocale, Norma Borsella docente e designer, Angelo Marini pittore.

Un momento suggestivo il suono dell’arpa Celtica attraverso le mani dell’artista Marta Celli, lo spettacolo live di Bodyart a tema dell’artista Fermana Lucia Postacchini con la modella Alice Gabellini, e la Bodyart dell’artista Pesarese Francesca Guidi con la modella Nikita Queen.

Hanno interpretato in modo originale e creativo questo tema particolarmente significativo.

TartufArte vuol ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto: Comune di Sant’Angelo in Vado, Arci di Sant’Angelo in Vado, Safe Bet e tutti coloro che hanno aiutato nella riuscita dell’evento.

Visto il successo ottenuto non ci resta che invitarvi alla prossima edizione!

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