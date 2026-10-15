Violenza intrafamiliare e femminicidio, Claudia Conte a Loreto per promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto

La giornalista e scrittrice, da anni impegnata nella sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e della tutela delle persone più fragili, sarà protagonista dell’incontro di venerdì 16 ottobre con il presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona, Sergio Cutrona. Al centro del dibattito, le radici della violenza, i segnali da riconoscere e la responsabilità collettiva di non lasciare sole le vittime

LORETO – Rompere il silenzio, riconoscere i segnali della violenza prima che sia troppo tardi e trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto. È questo il filo conduttore dell’incontro “Violenza intrafamiliare e femminicidio. Le origini del fenomeno e la prevenzione”, in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Pasquale Macchi, in Piazza della Madonna a Loreto.

Tra i protagonisti dell’appuntamento Claudia Conte, giornalista, scrittrice e conduttrice, da anni impegnata nella promozione della cultura del rispetto, nella tutela dei diritti e nella sensibilizzazione contro ogni forma di violenza. Un impegno che attraversa la sua attività professionale, i progetti sociali e culturali e il lavoro di divulgazione rivolto alle nuove generazioni e alla cittadinanza.

Autrice del suo quinto libro, Dove nascono i silenzi, Claudia Conte ha scelto la narrazione civile come strumento per portare all’attenzione dell’opinione pubblica quelle forme di sofferenza che troppo spesso rimangono nascoste tra le mura domestiche. Nel romanzo affronta temi cruciali come la violenza psicologica ed economica, il controllo nelle relazioni, le fragilità familiari e il disagio giovanile, accendendo i riflettori sulle dinamiche che possono precedere e alimentare situazioni di sopraffazione.

Il suo contributo all’incontro di Loreto si inserisce in un percorso di impegno civile che mira a dare voce a chi fatica a trovare ascolto, promuovendo una maggiore consapevolezza sociale e la capacità di individuare tempestivamente le richieste d’aiuto.

«La violenza non comincia sempre con un gesto eclatante: può insinuarsi gradualmente attraverso il controllo, l’umiliazione, la paura e il silenzio. Per questo è fondamentale imparare a riconoscerne i segnali, ascoltare chi chiede aiuto e costruire una rete capace di intervenire prima che sia troppo tardi» è il messaggio che attraversa il suo impegno culturale e sociale.

Accanto a Claudia Conte interverrà Sergio Cutrona, presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona, per approfondire le origini del fenomeno e le strategie di prevenzione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alle conseguenze della violenza nei contesti familiari.

L’iniziativa si propone di favorire il dialogo tra sensibilità e competenze differenti, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza richiede un’azione condivisa: istituzioni, professionisti, famiglie e comunità sono chiamati a collaborare per riconoscere i segnali di rischio, sostenere le vittime e diffondere modelli relazionali fondati sulla dignità e sul rispetto.

L’evento è promosso nell’ambito delle attività dell’ATS 13 e del Centro per la Famiglia, con il coinvolgimento del Comune di Loreto, ed è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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