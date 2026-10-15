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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Nuovo intervento dei Carabinieri per la prevenzione dell’uso delle droghe nei pressi delle scuole

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 15, 2026

JESI – Continuano i capillari controlli dei Carabinieri – nei pressi di tutti plessi scolastici della Provincia di Ancona – contro la dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani. L’iniziativa, concepita non come azione di mero contrasto ma come tangibile espressione di prossimità e prevenzione del disagio giovanile, si è concentrata nei momenti più delicati della giornata studentesca: gli orari di ingresso e di uscita dai principali istituti scolastici superiori della città. L’obiettivo primario è stato, ancora una volta, quello di affiancare il mondo della scuola nella tutela della salute dei ragazzi, scongiurando il rischio di contatto con le sostanze stupefacenti, un fenomeno che spesso si annida nelle fragilità del percorso adolescenziale

È in questo quadro di prevenzione attiva e di monitoraggio discreto ma costante che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno notato un giovane, già gravato da precedenti di polizia, che si intratteneva con altri coetanei all’esterno di uno degli Istituti scolastici presenti in città, da lui frequentato. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro che, recuperato tempestivamente, celava al suo interno 10 grammi di hashish. La successiva ed accurata ispezione ha permesso di rinvenire, all’interno del suo zaino, un bilancino elettronico di precisione e ulteriori 0,03 grammi della medesima sostanza.

Lo stupefacente rinvenuto e la strumentazione di precisione sono stati posti sotto sequestro dai militari e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione odierna, conferma il fondamentale ruolo preventivo ed operativo svolto dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, a salvaguardia della legalità e della salute dei più giovani all’interno delle scuole.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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