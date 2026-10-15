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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Furti negli esercizi commerciali, i Carabinieri individuano il presunto responsabile

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Ott 15, 2026

ANCONA – Il costante presidio del territorio e la capillare attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ancona a tutela del tessuto economico locale hanno originato permesso di conseguire un nuovo importante risultato nelle azioni di contrasto ai reati contro il patrimonio.

I militari della Stazione Carabinieri di Ancona-Collemarino hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne cittadino. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica di due episodi avvenuti la scorsa estate ai danni di altrettanti punti vendita di una nota catena di cosmesi, situati ad Ancona e a Macerata, dove erano stati sottratti prodotti per un valore complessivo di circa 1.000 euro.

A determinare la svolta è stato il paziente lavoro di analisi condotto dai militari, che hanno esaminato minuziosamente i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza, incrociando i riscontri fino a consolidare un chiaro quadro indiziario a carico dell’uomo.

L’operazione conferma il ruolo delle Stazioni Carabinieri quale presidio fondamentale di legalità e ascolto, costantemente impegnate a garantire sicurezza e supporto concreto agli esercenti e all’intera cittadinanza.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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