Finisce in una scarpata, inutili i soccorsi / VIDEO

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13 in località Serradica, al confine tra Marche e Umbria, per soccorrere una persona caduta in una scarpata. Ma l’uomo, purtroppo, alla fine ha perso la vita.

La squadra di Fabriano, ha richiesto anche il supporto dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago VF-72, proveniente da Arezzo, che ha individuato la persona e provveduto a calare il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) per le operazioni di stabilizzazione. Ma il tutto è risultato inutile.

Sul posto anche i Carabinieri ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico.

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