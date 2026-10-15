Chiaravalle “città con cura”, tre appuntamenti culturali in apertura della programmazione

CHIARAVALLE – È in arrivo presso la Sala Piumini della Biblioteca Comunale Ferretti di Chiaravalle una rassegna culturale che farà da anteprima alla programmazione istituzionale 2026/2027, con la quale condivide il titolo “Città con cura”. “Questo – spiega la Sindaca di Chiaravalle Cristina Amicucci – è il tema che abbiamo scelto come filo conduttore degli eventi che proporremo nel corso dell’anno: un invito a riflettere su come prenderci cura dei luoghi che abitiamo, delle relazioni che coltiviamo, delle persone che ci circondano (e che siamo)”.

La rassegna si articola in tre appuntamenti, tutti alle ore 17 e con ingresso libero, diversi per contenuti e linguaggi ma accomunati appunto dall’etica della cura.

Si inizia sabato 17 ottobre con “La nostra casa comune”: un incontro sulla sfida ecologica come evento chiave del XXI secolo, tra geologia, architettura ed etica dell’abitare. Interverranno Michele Mattioli (geologo dell’Università di Urbino), Lorenzo Piersantelli (architetto) e Vereno Brugiatelli (docente di filosofia e storia presso il Liceo Leonardo da Vinci di Jesi).

Venerdì 23 ottobre sarà la volta di Andrea Petrucci, chiaravallese attivo da anni nel mondo della narrativa con pubblicazioni, editing e formazione. In dialogo con Cristiano Cecchini presenterà il suo ultimo romanzo “Era solo un uomo” (Dalia 2026), una storia di formazione sul rapporto tra padre e figlio, capace di trasformare una vicenda personale in un’esperienza universale.

L’ultimo incontro, dal titolo “L’ombra della figura” e in intersezione con il festival di teatro sociale TESPI, è previsto per lunedì 26 ottobre e sarà dedicato all’espressività dei corpi e all’intreccio tra disabilità e creatività attraverso il teatro e l’arte, con testimonianze di Alessandro Garzella e Francesca Mainetti (registi, attori e formatori della compagnia Animali Celesti), Gilberto Maiolatesi (coordinatore della rassegna Malati di Niente) e Lorenzo Bastianelli (regista e operatore teatrale).

“In un mondo sempre più violento o indifferente – aggiunge l’Assessore alla cultura di Chiaravalle Francesco Favi – abbiamo voluto raccogliere l’eredità del motto I care (‘mi importa’, ‘mi sta a cuore’) adottato negli anni ’60 da Don Lorenzo Milani per la scuola di Barbiana; ma anche riecheggiare la canzone forse più ispirata e ispirante di Franco Battiato, ‘La cura’, uscita esattamente 30 anni fa. Non a caso, la veste grafica si sviluppa attorno a tre C unite in un unico abbraccio e a un dettaglio del murale recentemente realizzato a Chiaravalle dallo street artist palestinese Taqi Spateen, in cui si vede un picchio riparare anziché provocare buchi negli alberi, a riprova di come le tante lacerazioni della realtà siano difficili ma non impossibili da curare”.

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