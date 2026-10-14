Da venerdì a Montecarotto la mostra internazionale di Mail Art “Lettera aperta a Ruggero Maggi”

MONTECAROTTO – Al MAM Museo Comunale d’Arte Moderna e della Mail Art di Montecarotto (AN) si inaugura venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 18,00 la mostra internazionale di Mail Art “Lettera Aperta a Ruggero Maggi”.

Si tratta dell’edizione 2026 di M.A.D. Mail Art Day | 16 ottobre | Giornata internazionale dell’Arte Postale ideata da Ruggero Maggi alla fine del 2022 e da allora realizzata annualmente dal Museo. Continua la collaborazione con il Musinf di Senigallia (AN), con il quale è attivo lo scambio operativo tra archivi specifici e che esporrà nel 2027 la documentazione e le opere relative alla attuale edizione.

Da quest’anno l’iniziativa è a cura di Kappa e Stefano Schiavoni, ai quali Maggi ha affidato la prosecuzione del progetto. All’inaugurazione interverrà il Sindaco di Montecarotto Giuseppe Paoloni.

Il tema di questa annualità è rivolto al noto artista milanese per spedirgli ancora una volta interventi di arte postale a lui tanto cara, affidandogli un pensiero, un’idea, un ricordo. Abbiamo scelto come scadenza un arco temporale che va dal 16 ottobre al 31 dicembre 2026 per l’invio delle opere, una esposizione in progress e la realizzazione a fine mostra di un libro d’artista con tutti i lavori recapitati. Il libro “R.M.ail Book” sarà donato al Museo per ampliare il fondo dell’archivio Maggi.

La call è già stata presentata all’inaugurazione della mostra “Mail Art in Action | for Ruggero Maggi” il 19 settembre al Museo dei Tasso di Camerata Cornello (BG), dove i visitatori sono stati invitati ad utilizzare i materiali messi a disposizione per realizzare una cartolina, fornita all’entrata, da affidare al servizio postale indirizzata al MAM. Sarà possibile visitare la mostra di tutte le opere pervenute al Museo di Montecarotto, fino al 31 gennaio 2027.

Come consuetudine altre iniziative in Italia verranno ospitate all’interno di M.A.D. Mail Art Day:

Alla Sandro Bongiani Arte Contemporanea presso la galleria Sandro Bongiani Vrspace viene presentata la mostra Memorial Ruggero Maggi “Come un Battito d’ali” un progetto internazionale con 70 artisti e 138 opere, a cura di Sandro Bongiani, che scrive: dopo la prematura scomparsa di Maggi avvenuta il 29 ottobre 2025, sentiamo l’urgenza di un nuovo progetto come memorial del primo anniversario. Il titolo che è a lui dedicato, riflette il senso della fragilità, la perdita e il distacco, che sono le condizioni del nostro precario esistere. La mostra sarà visitabile online dal 16 ottobre 2026 fino al 10 gennaio 2027 presso la galleria sandrobongianivrspace.it (Italy).

il progetto OIMA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI MAIL ARTISTI “Ritorno al Mittente” tributo a Ruggero Maggi con artisti che da tutto il mondo hanno inviato, in modalità ADD & PASS, il loro omaggio a Ruggero, mostra esposta a “IL GRAFFIACIELO” Spazio Studio a San Giovanni Vno. della curatrice Maya López Muro.

Infine lo Spazio Thetis di Venezia ospiterà a novembre 2026 l’evento M.A.D. Mail Art Day curato da Ruggero Maggi e Stefano Schiavoni ed esposto nel 2025 a Montecarotto: la mostra presenta vari progetti che indagano l’universo della Mail Art, tra cui “La Cassetta Postale – un Museo Interattivo a Cielo Aperto”, con un testo storico “Cassette rosse addio o quasi” di Fabio Bonacina (Direttore del Museo dei Tasso e della Storia Postale) e un’analisi della situazione delle cassette postali negli Stati Uniti “Ochopee Post Office” di Gabriele Belletti (Ph.D. Assistant Professor of Italian and French University of Florida)

Si confermano quindi ancora una volta le potenzialità di un circuito artistico come quello della Mail Art: il ricordo innesca nuove progettualità, con varie modalità organizzative, materiali e tecnologie. Rimane l’opera dell’artista, oggettuale, ineludibile necessità creativa, come ci ricorda Umberto Eco…non una creazione dal nulla, ma un meccanismo combinatorio che rielabora materiali, regole e frammenti culturali esistenti. La centralità del pensiero umano.

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