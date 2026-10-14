Auto finisce in una scarpata, il conducente soccorso e portato in ospedale

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:30 circa in via Montefanese, a Osimo, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita in una scarpata, con una persona all’interno.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a stabilizzare il veicolo e, con una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha collaborato con il personale sanitario per recuperare la persona presente all’interno e riportarla sulla sede stradale. La persona è stata successivamente trasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’auto è stata quindi recuperata con l’autogrù proveniente dalla sede centrale di Ancona.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Osimo e della Polizia locale.

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