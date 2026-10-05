Tamburello a muro: Mondolfo vince a Firenze la Serie C

I prossimi appuntamenti a Monferrato fra il 9 e l’11 ottobre

MONDOLFO – Si è conclusa ufficialmente lo scorso fine settimana la stagione dei Campionati Italiani del Tamburello a Muro, giunti quest’anno alla loro 50ª edizione, con la finale di Serie C disputata a Firenze, nello storico Sferisterio delle Cascine, che ha recentemente celebrato i suoi 130 anni di attività, confermandosi ancora una volta luogo simbolo della tradizione sportiva e culturale fiorentina. Una scelta particolarmente significativa quella di Firenze, città profondamente legata alla storia della disciplina: proprio qui, infatti, 100 anni fa nasceva la Federazione Italiana Palla Tamburello. L’importante anniversario verrà celebrato nel prossimo mese di novembre con un evento commemorativo dedicato alla storia della Federazione e del tamburello italiano.

A ospitare la manifestazione è stata la Società del Fiorino, realtà nata nel 2019 e impegnata nella valorizzazione delle tradizioni sferistiche. Accanto al tamburello, tra le attività proposte dalla società figura anche il gioco del bracciale. La presidente è Francesca Pochini. Sul campo, a conquistare il titolo italiano è stata la formazione del Gruppo Sferistico Mondolfo, proveniente dalla provincia di Pesaro e Urbino, che ha così raggiunto un suo importante successo portando quest’anno il titolo della regione marchigiana. Alle sue spalle si è classificata la formazione di casa dell’ASD Il Fiorino Firenze superata dai vincitori con il risultato di 16-11 dopo almeno tre ore e mezza di gioco che ha regalato al pubblico una finale davvero entusiasmante.

Terzo e quarto posto rispettivamente per le piemontesi Castell’Alfero e Grazzano Badoglio che si sono misurate nell’incontro a tempo, valido per il terzo piazzamento conclusosi con il risultato di 7-8 a favore del Castell’Alfero. Precedentemente il Grazzano era stato sconfitto dal team di Mondolfo per 13-16 nella giornata del sabato mentre il Castell’Alfero aveva ceduto nel match con i fiorentini de Il Fiorino per 4-16. La finale fiorentina rappresentava anche una nuova tappa di un progetto itinerante nato proprio nel capoluogo toscano nel 2015, con l’obiettivo di mettere in relazione e valorizzare due realtà profondamente legate alla storia di questo sport tradizionale: il territorio e la cultura dello sferisterio.

La prima edizione, disputata a Firenze nel 2015, fu vinta dal Bagnacavallo. Negli anni successivi il campionato ha toccato diverse città e territori, consolidando il carattere itinerante della manifestazione: Treia nel 2016 (vinse il Portacomaro), Portacomaro nel 2017 (con vittoria dei padroni di casa), Faenza nel 2018 (trionfo del Vignale), Firenze nel 2019 (si impose il Casa Paletti), a Vignale Monferrato nel 2021 (vinse il Frassinello), a Firenze nel 2022 (vittoria del Montechiaro), a Santarcangelo di Romagna nel 2023 (Camerano), a Calliano Monferrato nel 2024 (terzo titolo del Portacomaro) e per finire a Treia nel 2025 con la vittoria del Grazzano.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza di Roberto Gino, vicepresidente del Comitato Regionale Piemonte, e dei rappresentanti di casa, la presidente de Il Fiorino Francesca Pochini e il delegato regionale Toscana Roberto Sani, rimandando all’edizione 2027 prevista in Piemonte. La finale di Firenze ha rappresentato non soltanto l’atto conclusivo della stagione agonistica, ma anche un momento di incontro tra territori, società e appassionati, nel segno della continuità di una tradizione sportiva che, a distanza di cinquant’anni dai primi Campionati Italiani del Tamburello a Muro, continua a mantenere vivo il proprio patrimonio storico e culturale.

Il programma degli eventi per il Muro però continua con l’ultimo appuntamento dell’anno previsto in Monferrato con una selezione dei migliori giocatori di Serie A del muro e dell’Open, che si sfideranno nello Sferisterio “Cesare Porro” di Vignale Monferrato, venerdì 9 ottobre a partire dalle ore 17.30 (con tre incontri da un’ora ciascuno).

A sfidarsi saranno: Tibaldero Luca, Molino Riccardo, Botteon Alberto, Baggio Paolo, Bevisotti Federico, Pavia Federico, Briola Ivan, Pastrone Federico ed Umberto, Marchidan Luca, Gozzelino Davide e Tonon Lorenzo. L’ingresso è di € 5,00 e sarà incassato direttamente dal Comitato Regionale Piemonte per finanziare le numerose attività giovanili in programma.

Il week end continuerà poi con i Campionati a Muro Giovanili ai quali prenderanno parte le seguenti formazioni piemontesi: Monale, Tigliole, Settime, Chiusano, Cinaglio, Murisengo, Portacomaro, Grazzano, Rilate mentre da fuori Piemonte giungeranno la trentina ASD US Segno, la mantovana ASD Sordellina Goito Tamburello e le veronesi ASD Tamburello Migliorini Castelnuovo e ASDT Valpo.

Un totale di oltre 20 formazioni, quindi circa 250 ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Le partite si svolgeranno a partire da sabato mattina 10 ottobre e si concluderanno nella tarda mattinata di domenica 11 sui campi di Calliano Monferrato, Montechiaro d’Asti e Portacomaro, dove si svolgeranno le premiazioni di tutte le categorie durante il pranzo gestito dalla Pro Loco del paese.

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