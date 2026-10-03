LE MARCHE CHE MERITANO DI PIÙ  / La rubrica giornalistica di Giuseppe Cristini

Di GIUSEPPE CRISTINI

PERCHÉ NASCE “LE MARCHE CHE MERITANO DI PIÙ”

Non una rubrica per raccontare le Marche. Una rubrica per chiedere alle Marche di diventare ciò che meritano di essere.

Ci sono momenti in cui una terra deve fermarsi e guardarsi allo specchio. Non per ammirarsi, ma per capire quanto vale davvero agli occhi del mondo. Le Marche possiedono vino, tartufo, cultura, paesaggio, mare, Appennino, borghi e imprese straordinarie. Ma il valore, da solo, non basta: bisogna riuscire a farlo riconoscere.

CHE COSA SONO LE MARCHE CHE MERITANO DI PIÙ

Sono le Marche che non si accontentano. Quelle che scelgono la qualità prima della quantità, la reputazione prima della promozione, la visione prima della somma delle eccellenze. Una regione diventa grande quando sa custodire, selezionare e raccontare il proprio valore con una voce autorevole.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Questa rubrica vuole alzare il livello delle domande, del confronto e delle ambizioni. Ogni scelta nel turismo, nel vino, nel tartufo, nella cultura o nell’impresa dovrà rispondere a una sola domanda: questa decisione fa crescere la reputazione delle Marche? Da qui partirà ogni nostro viaggio.

NON SOLO CRITICA, MA PROPOSTA

La critica sarà presente quando servirà, ma non sarà mai fine a se stessa. Perché una critica senza proposta produce rumore; una proposta ben costruita può generare cambiamento. Qui racconteremo ciò che funziona, denunceremo ciò che non funziona e proveremo sempre a indicare una direzione.

UNA RUBRICA GIORNALISTICA

Ogni puntata nascerà da una domanda, da una persona, da un fatto o da un’idea. Ci saranno il contesto, il punto di vista, la proposta e, soprattutto, il MORso Finale di Cristini: poche parole capaci di lasciare un pensiero, non soltanto una conclusione.

LE MARCHE CHE VOGLIAMO

Vogliamo Marche più autorevoli, più coraggiose e più unite. Cerchiamo persone che abbiano qualcosa da insegnare, imprese che costruiscano valore e territori che meritino di essere riconosciuti. Non ci interessa piacere a tutti: ci interessa alzare la qualità del dibattito.

L’APPUNTAMENTO QUINDICINALE

Ogni sabato mattina alle ore 8.45, Le Marche che meritano di più sarà il nostro punto d’incontro.

Nei sabati in cui la rubrica non verrà pubblicata, questo spazio non resterà in silenzio: apriremo il dialogo con i lettori sui canali Facebook e Instagram di “Le Marche che meritano di più”, attraverso una domanda, un sondaggio o un tema nato dall’ultima puntata e dal MORso Finale di Cristini.

Perché una buona rubrica non vive soltanto quando scrive: cresce quando ascolta.

IL PATTO CON I LETTORI

Questa rubrica non cerca applausi, ma partecipazione. Accetterà idee, dati, storie, critiche e proposte provenienti da ogni angolo delle Marche. Perché la reputazione di una regione non si costruisce da soli: si costruisce insieme.

PERCHÉ “MERITANO DI PIÙ”

Quel “di più” non è una lamentela. È un’ambizione. Significa più reputazione, più cultura, più valore riconosciuto, più capacità di attrarre e più coraggio di scegliere. Le Marche non devono dimostrare di essere migliori degli altri: devono avere il coraggio di essere pienamente ciò che sono.

IL MORso FINALE DI CRISTINI

Non racconteremo le Marche per dire quanto sono belle. Le racconteremo per chiedere quanto possono diventare grandi.

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