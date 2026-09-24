Ruzzola, marchigiani protagonisti anche a Nocera Umbra

NOCERA UMBRA – Folta partecipazione di atleti alla 2” edizione del Trofeo delle Province degli Sport che rotolano organizzato dalla ASD Rigali/Nocera U con la collaborazione della federazione che si è svolta domenica sullo splendido scenario naturale di Monte Alago di Nocera Umbra.

I numeri confermano la bontà dell’intuizione del Presidente del Dipartimento degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, che hanno bissato quelli dell’anno 2024.

230 atleti tra ragazzi, adulti ed over 65 si sono cimentati nelle specialità ruzzola uomini e under, rulletto, boccia su strada uomini , donne e under, ruzzolone, formaggio da 1 chilogrammo,

formaggio da 3 chilogrammi uomini e donne, formaggio da 6 chilogrammi.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Nocera Umbra ha registrato la partecipazione di ben 12 Province: Cosenza, Modena, Reggio Emilia, Arezzo, Lucca, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Pesaro, Fermo e Ascoli Piceno.

Al termine della giornata di gare i risultati sono stati i seguenti:

Individuale per Specialità:

Ruzzola Uomini :1°clas. Cardinali Mauro (MC) 2°clas. Cingolani Alberto (PG) 3°clas. Gaudenzi Luigi (PG).

Ruzzola Under 14: 1°clas. Paciaroni Tommaso (MC), 2°clas. Passeri Lorenzo (PG), 3°clas. Sforna Lorenzo (PG).

Ruzzolone: 1°clas. Casini Alessandro (MO), 2°clas.Cicioni Lorenzo (PG), 3°clas.Porcari Francesco (PG).

Rulletto: 1°clas. Sabatini Massimo (PG), 2°clas.Costantini Flaviano (MC), 3°clas.Caselli Cristian (MO).

Boccia su strada Uomini: 1°clas. Uguccioni Michele (PU), 2°clas. Bonazzoli Nicola (PU), 3°clas. Barattini Luca (PU).

Boccia su strada Donne: 1°clas. Barbaresi EriKa (PU), 2°clas. Volpi Giulia (PG), 3°clas. Guidi Giorgia (PU).

Boccia su strada Under 14 ragazzi: 1°clas. Barattini Pietro (PU), 2°clas. Spadoni Noel (PU), 3°clas. Barattini Leonardo (PU).

Boccia su strada Under 14 ragazze: 1°clas. Barattini Lucrezia (PU), 2°clas. Branchini Zaira (PU), 3°clas. Linguiti Maria Vittoria (PU).

Boccia su strada Under 10: 1°clas. Paolini Cristian (PU), 2°clas.Marchetti Ethan (PU), 3°clas. Paolini Daniel (PU).

Formaggio 1Kg: 1°clas. Carletti Valter (PG), 2°clas.Ceccacci Alberto (AN), 3°clas.Fischi Alessio (PG).

Formaggio Uomini 3Kg: 1°clas. Ricca Emilio (CS), 2°clas.Mattoni Marco (AP), 3°clas.Bussetti Fabio (TR).

Formaggio Donne 3Kg: 1°clas. Vallorani Maria (AP), 2°clas.Faloci Beatrice (PG), 3°clas.Serafini Nunzia (FM).

Formaggio 6Kg: 1°clas. Giordani Massimo (PG), 2°clas.Pascolini Alessandro (PG), 3°clas. Azzurri Roberto (LU).

Classifica delle Province:

1° clas. Perugia, 2°clas. Ancona, 3° clas.Fermo,

Alla premiazione erano presenti: il Presidente nazionale Figest Enzo Casadidio, L’Assessore del Comune di Nocera Umbra Elisa Cacciamani, il Presidente del Dipartimento degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, il Vice presidente vicario Figest Valeriano Vitellozzi, Il Segretario Generale della Figest Sergio Manganelli, Il Consigliere Federale Passeri Alessio, Il Presidente di Specialità Ruzzolone Lamecchi Giorgio, Il Presidente di Specialità Boccia su strada Mirco Vitali, il Presidente di Specialità Formaggio Sauro Bargelli e i consiglieri del Dipartimento Sport che Rotolano Romaldini Patrizio e Sara Barattini.

Al termine, Mauro Sabatini ha ringraziato tutti gli atleti per la partecipazione oltre ai collaboratori che si sono adoperati per il buon esito della manifestazione. Infine, ha dato appuntamento alla prossima edizione.

La stagione 2025/2026 della Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, volge ormai al termine. Atto finale la Supercoppa italiana di ruzzola che si terrà sempre a Nocera Umbra, l’11 Ottobre prossimo.

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