Resta grave al Salesi la bambina ricoverata dopo un grave episodio di ostruzione delle vie aeree

ANCONA – La bambina di tre anni trasferita nella serata di ieri all’Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona, a seguito di un grave episodio di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, è attualmente ricoverata presso la Rianimazione Pediatrica.

La piccola paziente, giunta dopo essere stata sottoposta a manovre rianimatorie e stabilizzazione primaria delle funzioni vitali, è attualmente sottoposta a sedazione farmacologica profonda, ventilazione meccanica e alle cure intensive necessarie.

La prognosi resta al momento riservata.

Proseguono il monitoraggio intensivo e le valutazioni cliniche e strumentali previste in questa fase.

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