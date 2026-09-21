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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

I Carabinieri di Jesi deferiscono un automobilista per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente notturno

Diwww.laltrogiornale.it

Set 21, 2026

JESI – Prosegue con incisività l’azione di prevenzione e controllo del territorio condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Jesi, finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto del Codice della Strada.

Nell’ambito delle attività di vigilanza svolte nel comune di Jesi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in orario notturno lungo una delle strade del centro abitato jesino.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare la responsabilità del conducente alla guida e il suo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcool.

A conclusione delle verifiche, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne, residente in un comune limitrofo per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, contestando le aggravanti legate all’aver causato un incidente e all’aver commesso il fatto in ore notturne.

L’operazione evidenzia il costante presidio e la tempestività d’intervento dell’Arma dei Carabinieri a tutela dell’incolumità pubblica e degli utenti della strada.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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