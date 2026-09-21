Al via l’esperienza dei volontari nelle sedi dei Vigili del fuoco

ANCONA – Ha preso il via il periodo di Servizio Civile Universale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. I giovani selezionati iniziano così un percorso della durata di un anno, durante il quale potranno conoscere da vicino le attività del Corpo e contribuire alle iniziative rivolte alla sicurezza, alla prevenzione e al servizio della comunità.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco partecipa al programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che coinvolge complessivamente 239 operatori volontari, di cui 61 posti riservati a Giovani con Minori Opportunità.

I volontari sono impegnati in due progetti.

Il primo, “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, coinvolge 107 giovani in 21 sedi e ha l’obiettivo di valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio storico e culturale del Corpo Nazionale, attraverso la conoscenza delle esperienze e delle attività che hanno caratterizzato nel tempo l’evoluzione dei Vigili del fuoco.

Il secondo, “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del fuoco”, coinvolge 132 giovani in 27 sedi e mira a promuovere la cultura della sicurezza attraverso attività di informazione e formazione sui rischi del territorio e sulle corrette pratiche di autoprotezione.

Tra le sedi coinvolte nel progetto figurano anche la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco delle Marche, ad Ancona, e il Comando dei Vigili del fuoco di Fermo.

Per i giovani che hanno iniziato oggi il percorso si apre un anno di formazione e di esperienza all’interno delle strutture del Corpo, a contatto con le diverse attività dei Vigili del fuoco e con i valori che caratterizzano il servizio alla comunità.

Al termine del Servizio Civile Universale, gli operatori volontari che avranno completato il percorso senza demerito avranno inoltre diritto ad accedere alla quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del fuoco.8108:58

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