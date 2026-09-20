Un’avventura cartografica a Montefabbri

Intervista ad Aldo Tenedini sulla mostra “Trame Comuni: Tracce di geografie: la cartografia storica della provincia di Pesaro e Urbino dal XVI al XVIII secolo

MONTEFABBRI – Questa mostra alla Sala della Torre Portaia sembra nata sotto il segno di un incontro straordinario con la storia del borgo. Aldo Tenedini ci racconta come è iniziato questo viaggio e chi ha reso possibile questa impresa?

L’emozione è stata forte. Allestire l’esposizione dove visse Francesco Paciotti, primo conte di Montefabbri, ti connette direttamente con la storia. Parliamo del geniale architetto militare del Cinquecento, autore delle cittadelle di Torino e Anversa e di una celeberrima pianta di Roma. Progettare il percorso respirando il suo genius loci, proprio sotto lo stemma della sua famiglia, ha dato un senso di connessione profonda a tutto il lavoro. Una sfida complessa, resa possibile grazie a un lavoro di squadra straordinario: a partire da Samuel Filippini, che ha curato la mostra insieme a me, fino alla preziosa collaborazione di Lorenzo Fattori e per il raffinato allestimento curato meticolosamente da Linda Giovannelli e Silvia Mari, insieme al sapiente apporto tecnico di Gianfranco Filippini.

Un nesso storico che, scavando negli archivi, l’ ha portata a seguire una traccia precisa: Codex Vaticanus Urbinas Graecus 82 (Urb. gr. 82). Di che cosa si tratta ?

Quella sigla identifica il prezioso manoscritto greco della Geografia di Claudio Tolomeo, appartenuto alla biblioteca di Federico da Montefeltro. Quando il Ducato si estinse nel 1631, i territori passarono allo Stato della Chiesa. Nel 1657, Papa Alessandro VII ne decretò la requisizione per trasferire l’intera biblioteca in Vaticano. Fu l’erudito tedesco Luca Holste a imballare i codici e a trasportarli a dorso di mulo attraverso gli Appennini. Quel testo rimase poi quasi dimenticato per secoli nei meandri del Vaticano, fino al clamoroso ritrovamento scientifico nel 1901 da parte del geografo gesuita, sempre un tedesco, Joseph Fischer, che ne riscoprì l’immenso valore, pubblicandolo nel 1932. A proposito della meravigliosa biblioteca urbinate ,il filosofo francese Michel La Montaigne, nel suo Journal de Voyage en Italie compiuto dal 1581 al 1582 racconta che presentatosi al castello per visitarla gli viene risposto che non si trovavano le chiavi. E riflette, forse imprecando, che a Urbino sono più legati agli spagnoli che ai francesi.

Arriviamo così ai confini del mondo conosciuto. Come si legano queste innovazioni all’epopea di Cristoforo Colombo e al definitivo superamento della cartografia classica ?

Colombo era un attento studoso di cartografia e fidandosi di Tolomeo; ne utilizzò i calcoli matematici per concepire il viaggio del 1492,non conoscendo l’errore per difetto sulla circonferenza terrestre per convincersi a partire. Ma con le grandi navigazioni oceaniche, il sistema tolemaico mostrò i suoi limiti: le sue linee curve non permettevano di tracciare rotte rettilinee con la bussola. La svolta arriva nel 1569 con la proiezione cilindrica di Gerardo Mercatore: raddrizzando meridiani e paralleli su una griglia ortogonale, sacrificò la proporzione delle terre ma regalò ai naviganti uno strumento perfetto, dove una linea retta sulla carta corrisponde a una rotta costante sulla bussola.

In conclusione, guardando queste mappe viene da pensare che la modernità sia profondamente debitrice verso la scienza antica. Qual è la sua considerazione su questo legame ?

Dobbiamo moltissimo ai pensatori dell’antichità, ma la trasmissione del loro sapere ha dinamiche straordinarie. Penso a Dioscoride, il padre della farmacologia botanica: il suo trattato sulle erbe medicinali è rimasto un testo di riferimento indiscusso, copiato e usato senza sosta per oltre 1500 anni perché rispondeva a un bisogno pratico e continuo della medicina quotidiana. E anche successivamente si è dovuto fare i conti con lui. Penso al botanico toscano Mattioli.che nel Rinascimento riprende e allarga le ricerche di Discoride. Per Tolomeo, invece, la storia è stata diversa arrivando così tardi in Occidente. Nel Medioevo la cartografia era dominata da visioni teologiche e simboliche. Il testo di Tolomeo richiedeva competenze geometriche e astronomiche complesse che l’Europa medievale aveva in parte smarrito così come la lingua greca, e si è salvato solo grazie alle traduzioni del mondo arabo e bizantino. Quando è riemerso nell’Umanesimo del Quattrocento, ha trovato la tecnologia della stampa ad attenderlo. Pur con i suoi errori strutturali, ha rieducato l’Occidente a pensare lo spazio in termini geometrici e matematici, rivoluzionando la geografia.

Questa mostra a Montefabbri celebra quel momento magico e le sue conseguenze nella cartografia specificatamente delle Marche e della provincia di Pesaro e Urbino.

Nella mostra si possono ammirare Le vedute di Braun & Hogenberg (Fine XVI Secolo) di Urbino e Pesaro Inserite nella celeberrima opera Civitates Orbis Terrarum il primo grande atlante cittadino del mondo, le tavole di Georg Braun che offrono un ritratto vivo del tardo Cinquecento. Inoltre sono visibili le stampe di Pierre Mortier ,pubblicate ad Amsterdam nel 1704 all’interno del Nouveau Théâtre d’Italie, che rappresentano il culmine della cartografia barocca olandese e molte altre ancora tra cui fogli tratti da le prime guide di viaggio.

Desidero esprimere un profondo ringraziamento al professor Riccardo Paolo Uguccioni per il suo dotto e illuminante intervento, e a Donato Antonio Telesca per il contributo musicale che ha arricchito l’evento. Infine, un ringraziamento sentito alle autorità che hanno onorato la mostra con la loro presenza, tra cui il senatore Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, l’AUSER , gli assessori comunali intervenuti. Il loro sostegno dimostra quanto il nostro territorio creda nella valorizzazione della propria memoria storica.

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