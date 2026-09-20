Scippo della collana d’oro ai danni di un’anziana: le indagini dei Carabinieri incastrano l’autore

CHIARAVALLE – L’intensa e capillare attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Chiaravalle, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Jesi, ha consentito di fare piena luce su un vile episodio di microcriminalità e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

I fatti risalgono ad un pomeriggio di quest’estate quando una 78enne si trovava a bordo della propria autovettura, in quel momento ferma sulla strada, in attesa di riprendere la marcia. Con il pretesto di chiedere un’informazione, un giovane si è avvicinato al veicolo, ha aperto di scatto la portiera e ha strappato con violenza dal collo della vittima una collana d’oro di valore, per poi darsi a una rapida fuga a bordo di uno scooter. Fortunatamente a seguito di quell’evento a parte lo shock, l’anziana donna non ha riportato lesioni fisiche.

Ricevuta la denuncia i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. L’attività investigativa si è preannunciata fin da subito complessa e insidiosa, poiché il delitto era stato consumato in un’area completamente priva di sistemi di videosorveglianza. Ciononostante, grazie alla profonda conoscenza del territorio, alla tenacia investigativa e all’analisi degli elementi raccolti, i Carabinieri della Stazione di Chiaravalle sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento e a risalire all’identità dell’autore del reato.

Le indagini si sono concluse con il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di un 26enne, residente in altra provincia e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane dovrà rispondere del reato di furto con strappo aggravato. L’operazione odierna testimonia ancora una volta il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo una risposta rapida ed efficace.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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