Truffa del “finto carabiniere” nel Fabrianese: identificata e denunciata la responsabile per truffa aggravata

FABRIANO – L’efficacia della risposta investigativa dell’Arma dei Carabinieri e la presenza capillare sul territorio hanno consentito di fare rapida luce sull’ennesimo odioso episodio di truffa ai danni di un’anziana cittadina residente in un comune del fabrianese. In orario pomeridiano, una donna 75enne è stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere.

Con il pretesto di dover far visionare i suoi preziosi per ragioni di giustizia, il truffatore telefonico ha convinto la vittima a consegnarli a una presunta incaricata di fiducia che si sarebbe presentata a breve alla sua porta.

Poco dopo, una donna si è recata presso l’abitazione, facendosi consegnare tutti i monili in oro in suo possesso del valore stimato di circa 3.000 euro, per poi dileguarsi nelle strade circostanti. A seguito della denuncia i militari sono immediatamente intervenuti sul posto per eseguire il sopralluogo e avviare le indagini a 360 gradi. In breve tempo i Carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome alla donna che si è materialmente presentata a ritirare i gioielli presso l’abitazione dell’anziana.

Si tratta di una 30enne, residente fuori provincia, già nota alle forze dell’ordine per reati specifici. L’operazione si è conclusa con il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria della 30enne per il reato di truffa aggravata. L’esito positivo dell’indagine testimonia la costante dedizione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori commessi ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’Arma coglie l’occasione per ribadire a tutti i cittadini che nessun Carabiniere (o appartenente alle forze dell’ordine) richiede mai la consegna di denaro, oro o gioielli a domicilio. In presenza di chiamate o visite sospette, l’invito fondamentale alla cittadinanza è quello di non consegnare nulla e di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o recarsi presso la Stazione Carabinieri più vicina.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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