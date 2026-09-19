Intervento dei Carabinieri di Ancona in Corso Garibaldi: deferito un uomo per violazione del divieto di ritorno e ricettazione

ANCONA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione condotti dalla Compagnia Carabinieri di Ancona, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. sono intervenuti con tempestività in orario serale in Corso Garibaldi.

L’intervento dell’equipaggio dell’Arma è scattato a seguito delle segnalazioni pervenute sul 112 N.U.E. relative a un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, molestava i clienti seduti ai tavoli esterni di un Bar. La prontezza dei Carabinieri ha consentito di raggiungere immediatamente il posto, boccare e identificare l’individuo e ripristinare la tranquillità tra i presenti.

I Carabinieri hanno accertato che il giovane fermato, un 25enne di origini straniere, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, stava violando il divieto di ritorno nel Comune di Ancona, misura di prevenzione emessa nei suoi confronti dalla locale Questura. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità una carta bancomat risultata oggetto di smarrimento. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di inosservanza del divieto di ritorno nel comune e, inoltre, per il reato di ricettazione, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza.

L’operazione condotta dalla Sezione Radiomobile testimonia il costante e capillare impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio dei luoghi di aggregazione del centro cittadino, a garanzia della sicurezza dei cittadini, dei commercianti e dei clienti degli esercizi pubblici.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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