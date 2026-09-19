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Inaugurata la mostra Trame Comuni: il territorio di Pesaro e Urbino nei capolavori dell’incisione / FOTO

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Set 19, 2026

MONTEFABBRI – È stata inaugurata oggi, sabato 19 settembre, alla presenza del senatore Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, la mostra “Trame Comuni: Il territorio di Pesaro e Urbino nei capolavori dell’incisione (XVI-XVIII secolo)”, presso la Sala della Torre Portaia nel borgo storico di Montefabbri.

La mostra è curata da Aldo Tenedini e Samuel Filippini. Hanno collaborato Linda Giovannelli e Lorenzo Fattori.

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