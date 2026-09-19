Inaugurata la mostra Trame Comuni: il territorio di Pesaro e Urbino nei capolavori dell’incisione / FOTO

MONTEFABBRI – È stata inaugurata oggi, sabato 19 settembre, alla presenza del senatore Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, la mostra “Trame Comuni: Il territorio di Pesaro e Urbino nei capolavori dell’incisione (XVI-XVIII secolo)”, presso la Sala della Torre Portaia nel borgo storico di Montefabbri.

La mostra è curata da Aldo Tenedini e Samuel Filippini. Hanno collaborato Linda Giovannelli e Lorenzo Fattori.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati