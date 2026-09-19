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Appartamento in fiamme questa mattina a Loreto / VIDEO

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Set 19, 2026

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8 in via dell’Oca Bianca per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al piano rialzato.

La squadra di Osimo, supportata dalla squadra di Ancona, ha provveduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’abitazione. L’appartamento è stato dichiarato non fruibile.

Una persona è stata evacuata ed un cane di taglia media è deceduto nell’incendio.
Presenti sul posto il funzionario dei Vigili del fuoco, la Polizia Locale ed i Carabinieri.

QUI SOTTO un video:

 

 

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