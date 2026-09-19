A Fano scontro tra un’auto ed una bicicletta all’intersezione tra via Pertini e via IV Novembre

FANO – Questa mattina si è verificato un sinistro stradale tra un’autovettura ed una bicicletta all’intersezione tra via Pertini e via IV Novembre.

Secondo le prime informazioni, l’auto, condotta da un 61enne residente a Fano, percorreva via Pertini in direzione Pesaro. Durante l’ingresso nella rotatoria è avvenuta la collisione con un ciclista, anch’egli residente a Fano.

Il ciclista ha riportato lesioni ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento.

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