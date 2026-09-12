Domenica ultima giornata del campionato mondiale di pesca sportiva del 34° “Big Game”

In testa la Spagna ed a seguire a pari merito l’Italia, il Montenegro e la Slovenia; ma il campionato è sicuramente aperto e condizionato dalle catture di tonno, il pesce di maggior valore sportivo

ANCONA – Domani, domenica, sarà l’ultima giornata di pesca del 34 BIG GAME iniziato lunedì 7 settembre 2026, organizzato dal Club Amici del Mare, che ha accolto 96 atleti con 20 equipaggi in rappresentanza di 12 nazioni. Un evento iridato all’insegna di eccellenza sportiva, sostenibilità ambientale (tutti i pesci catturati saranno rilasciati) e innovazione tecnologica.

Dopo l’avvio positivo, con le registrazioni dei partecipanti lunedì, la sfilata delle nazioni di martedì che ha consentito l’avvio del campionato con la partecipazione di numerose Autorità locali, dirigenti Nazionali ed internazionali della FIPSAS, e la prima giornata di pesca, con le prove ufficiali nel campo gara, purtroppo il tempo, ovvero il mare mosso, non ha permesso altre uscite nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.

Quindi i commissari di gara hanno deciso di rendere ufficiale la giornata di prova di mercoledì, che ha visto anche diverse catture, ed una nuova giornata di pesca è prevista per domani domenica. Avrà inizio in mare aperto alle ore 7 con l’appello dei partecipanti per poi concludersi nel primo pomeriggio in modo da stendere i verbali delle graduatorie e nominare i vincitori del 34 BIG GAME Mondiale in Drifting.

L’entusiasmo rimane comunque forte fra i partecipati che presidiano i locali del Club Amici del Mare e di Marina Dorica, ma colgono l’occasione anche per visitare la città di Ancona.

Il Presidente del Club Amici del Mare, Michele Covotta insieme ai direttori di Gara, al presidente nazionale FPSAS Ugo Claudio Matteoli, al referente nazionale della FIPSAS Stefano Sarti e Diego Bedetti quale responsabile tecnico sportivo del campionato, sono fiduciosi che nella giornata di domani si realizzeranno numerose catture cosi da rafforzare il gruppo degli equipaggi che oggi sono in testa e che vedono nelle prime posizioni, in pole la Spagna ed a pari merito l’ Italia, il Montenegro e la Slovenia. I dirigenti sottolineano che la classifica potrà essere ribaltata facilmente dato che nella giornata di prova i tonni pescati sono in numero esiguo ed essendo il tonno il pesce che prevede un maggior punteggio è facile avere risultati molto diversi.

Il 34° Mondiale segna inoltre un punto di svolta storico per il rispetto dell’ambiente e l’innovazione tecnologica. La gara si svolgerà applicando rigorosamente il protocollo “Catch & Release”: tutti i pesci catturati saranno misurati, convalidati dalle giurie e immediatamente rilasciati in vita nel mare, garantendo un impatto zero sull’ecosistema ittico.

Questa sera (sabato 12 settembre) a Marina Dorica ci sarà uno spettacolo musicale, aperto a tutti, con la con Mario Cacciani Band. Quindi facciamo un in bocca al lupo a tutti gli atleti e arrivederci a domani sera, alle ore 18,30 con le premiazioni presso Marina Dorica Fine mdei Campioni del Mondo e la Cena di Gala istituzionale alla presenza delle massime cariche di Coni, Fipsas, Comune di Ancona e Regione Marche. Per il programma completo, la lista dei partner ufficiali e ulteriori aggiornamenti, è possibile visitare il sito web: www.clubamicidelmare.it

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