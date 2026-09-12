A Jesi i Carabinieri fermano nel cuore della notte un automobilista in stato di ebbrezza

JESI – Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione dei rischi e alla tutela della sicurezza stradale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno denunciato in stato di libertà un automobilista per guida sotto l’influenza dell’alcool aggravato dal fatto commesso in orario notturno.

Il controllo è avvenuto intorno alle 4 della notte, lungo una delle strade del centro abitato jesino, dove un equipaggio ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’utilitaria in transito.

L’uomo alla guida è un 40enne residente in un comune limitrofo, incensurato. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno riscontrato uno stato di alterazione psicofisica del conducente provocato dall’abuso di bevande alcoliche.

I successivi accertamenti a mezzo etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l, un tasso altissimo pari a tre volte quello consentito dalla legge. A seguito delle violazioni accertate, i militari dell’Arma oltre a denunciare l’automobilista alla competente Autorità Giudiziaria, gli hanno anche ritirato la patente di guida.

L’operazione odierna, sottolinea ancora una volta l’attenzione e la prontezza operativa dell’Arma dei Carabinieri nel vigilare tutte le arterie stradali del territorio, garantendo la tutela dell’incolumità pubblica anche nelle ore notturne. Analoghi controlli continueranno ad essere svolti – nei prossimi giorni – su tutte le strade della Provincia.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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