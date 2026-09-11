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Il cuore di Alphonso Ford batte ancora: “Siate forti e combattete duro, il mio cuore sarà sempre con voi”

Diwww.laltrogiornale.it

Set 11, 2026

Pesaro e Virtus Bologna si ritrovano nel Memorial voluto dall’Eurolega per celebrare un campione indimenticabile. Vince nettamente la Virtus, ma la Orange Tools  Pesaro scopre il valore più autentico del basket, quello della lotta, del sacrificio e della memoria

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – Nel Memorial dedicato ad Alphonso Ford, la Virtus Bologna vince 110-67. Ma per la VL Pesaro il risultato conta meno della lezione lasciata da un campione che continua a parlare al basket: «Siate forti e combattete duro.»

Ci sono serate in cui il punteggio racconta solo una parte della storia. Il Memorial per ricordare Alfonso Ford ha riportato a Pesaro il ricordo di uno dei più grandi giocatori passati in Italia, un gigante che nella Victoria Libertas ha lasciato un’impronta indelebile.

La squadra di Giorgio Valli, ancora priva di Tambone e del nuovo americano, ha disputato un primo tempo di qualità contro una Virtus costruita per l’Eurolega. Il 20-20 del primo quarto e il 46-54 dell’intervallo hanno fotografato una VL coraggiosa, capace di reggere l’urto e di proporre anche interessanti soluzioni con tre portatori di palla.

L’equilibrio si è spezzato dopo il terzo fallo di Stefanini, il migliore dei biancorossi fino a quel momento. Da lì la difesa della Virtus ha alzato il livello e il terzo quarto è diventato un vero de profundis: 86-57 prima dell’ultima pausa, fino al 110-67 conclusivo che testimonia la netta superiorità dei bolognesi.

La partita, però, lascia indicazioni preziose. Il tiro da tre deve diventare più continuo e affidabile, la difesa dovrà acquisire maggiore solidità e sotto i tabelloni Pesaro ha ancora bisogno di forza, presenza e maturità. È proprio lì che si misura il divario con le grandi squadre.

I giovani, Leonardi, Reginato, Accorsi, Mabor e Sissoko, hanno alternato buone intuizioni a inevitabili ingenuità. È normale, ma ora servirà crescere in malizia, personalità e capacità di soffrire.

Per questo il Memorial non va letto come una bocciatura. Contava rodare la squadra, capire i limiti e prepararsi all’arrivo dei tre giocatori ancora assenti. Il resto lo aveva già insegnato Alfonso Ford, con una frase che resta il vero titolo della serata: «Siate forti e combattete duro: il mio cuore sarà sempre con voi.»

Il trofeo Alphonso Ford è stato consegnato al capitano della Virtus Daniel Hachett, mitico giocatore della Vuelle Basket ai tempi d’oro.

 

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