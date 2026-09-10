Sui femminicidi Marche all’undicesimo posto secondo l’Osservatorio. Sindache unite contro la violenza di genere

OSIMO – Secondo i dati pubblicati ad agosto 2026 dal Dossier del Viminale, nel primo semestre dell’anno in corso, le vittime di femminicidio e di omicidio volontario a sfondo di genere in Italia sono state 34, contro le 54 registrate nello stesso periodo del 2025. Rimane invariata l’ultima rilevazione Istat, secondo cui il 13,5% delle donne lavoratrici tra i 15 e i 70 anni ha subito nel corso della vita molestie a sfondo sessuale sul lavoro. Secondo il sito dell’ Osservatorio Nazionale dei Femminicidi Non una di Meno le Marche sono all’undicesimo. posto (2,9) tra le Regioni colpite.. Si registra almeno un caso in 14 Regioni, 41 Province e 60 città in tutta Italia. Quasi due terzi (62%) dei casi sono avvenuti nel Lazio, in Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Veneto.

Il primo talk itinerante regionale contro la violenza sulle donne è”La carica delle 35. Sindache unite contro la violenza di genere” che riparte venerdì 11 settembre, alle ore 21:00. Il format ideato dal marchio editoriale indipendente Fall in Lov con un appuntamento – promosso dalla Consulta “Donne – Pari Opportunità” – che tocca questa volta Osimo, nell’Auditorium Ridotto del Teatro La Nuova Fenice.

La città dell’anconetano diventa così l’ ennesimo comune marchigiano voglioso di aprire le proprie porte istituzionali a un progetto che, dal suo esordio lo scorso anno, ha scelto un metodo preciso: portare il tema della violenza di genere dentro le sale consiliari e i teatri delle città, con il coinvolgimento diretto delle prime cittadine della Regione, per costruire — incontro dopo incontro — una rete che unisca amministrazioni, professioniste ed esperte del settore.

Al centro della serata, il saggio “Oltre il silenzio. Riconoscere la violenza”, scritto da Elisabetta Pieragostini ed edito da Fall in Lov: un testo che passa in rassegna e aiuta a conoscere e riconoscere, con dati e testimonianze, le diverse forme di molestia nei luoghi di lavoro.

Ad aprire l’incontro saranno la Sindaca Michela Glorio ed Elisa Catania, Presidente della Consulta “Donne – Pari Opportunità” del Comune. Interverranno poi, insieme all’autrice Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Macerata, Ester Viola, Avvocata, Silvia Cavoli, Responsabile delle Case Rifugio Cooperativa Sociale Polo 9 di Ancona e Fabrizio Baleani, editor e ufficio stampa Fall in Lov. Le conclusioni saranno affidate a Simonetta Tirroni, Assessora con delega alle Pari Opportunità del Comune di Osimo.

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