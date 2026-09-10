Il Generale di Brigata Pasquale Russo è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza delle Marche

ANCONA – Nella mattinata odierna, presso la caserma “M.A.V.M. S. Ten. Gian Maria Paolini”, storica sede del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice delle Fiamme Gialle marchigiane tra il Generale di Brigata Nicola ALTIERO e il Generale di Brigata Pasquale RUSSO.

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Bruno BARTOLONI, hanno preso parte le massime Autorità regionali, rappresentanze di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio presso i Reparti del Corpo marchigiani, nonché esponenti della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il Generale di Brigata Nicola ALTIERO, dopo due anni alla guida delle Fiamme Gialle marchigiane, andrà ad assumere l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Ispettorato per gli Istituti d’Istruzione, con sede a Roma.

A succedergli è il Generale di Brigata Pasquale RUSSO, proveniente da Bari, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale, dopo aver maturato, nell’ultimo periodo, significative esperienze di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo (Capo Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore), nonché di comando di Reparti speciali (Comandante del Nucleo Speciale Entrate) e territoriali (Comandante Provinciale Modena) della Guardia di Finanza.

Nel corso della solenne cerimonia, il Gen. C.A. BARTOLONI ha ringraziato il Gen. B. ALTIERO per la qualificata e proficua azione di comando nelle Marche, nonché rivolto un caloroso augurio di buon lavoro al Gen. B. RUSSO, nuovo Comandante Regionale Marche.

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