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CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE VIDEO

Dopo l’ondata di maltempo tanto lavoro per i Vigili del fuoco / VIDEO

Diwww.laltrogiornale.it

Set 10, 2026

ANCONA – E’ proseguita per tutta la giornata l’attività dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale.

Da questa mattina sono stati effettuati ulteriori 90 interventi, 55 nella provincia di Ancona e 35 nella provincia di Pesaro Urbino.

Nelle immagini l’intervento effettuato per la rimozione di un albero pericolante su via Zuccarini ad Ancona.

QUI SOTTO un video:

 

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