Contrasto allo spaccio di stupefacenti a Jesi: i Carabinieri arrestano un pusher in flagranza

Sequestrati oltre 46 grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina

JESI – Nell’ambito dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano, i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno portato a termine un’efficace operazione antidroga.

L’intervento, frutto di un articolato e prolungato servizio di osservazione e pedinamento, ha consentito di smantellare un’attività di spaccio nel centro cittadino e di trarre in arresto il responsabile. L’operazione è stata condotta in serata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi. La costante vigilanza ha permesso di notare i movimenti sospetti di un giovane mentre cedeva una dose di cocaina a due persone. I Carabinieri sono quindi intervenuti con tempismo presso un esercizio pubblico del centro abitato jesino, facendo irruzione nei locali del servizio igienico dove il soggetto monitorato si era rifugiato.

All’interno del bagno, l’uomo è stato sorpreso mentre era pronto a cedere ulteriori dosi di sostanza stupefacente: 0,5 grammi di cocaina posizionati sopra un bilancino elettronico di precisione e altri 0,4 grammi già adagiati sul cellulare dell’acquirente per l’assunzione immediata. Nonostante il repentino tentativo del fermato di disfarsi di un ulteriore quantitativo di cocaina gettandola nei sanitari, la prontezza dei Carabinieri ha permesso di recuperare circa 2,30 grammi di sostanza stupefacente. La scrupolosità degli accertamenti condotti nell’immediato dai militari dell’Arma ha consentito di risalire al “deposito” utilizzato dal pusher.

L’uomo aveva infatti trasformato la cassetta delle lettere di uno stabile disabitato, in un punto di stoccaggio sicuro da cui prelevare di volta in volta le singole dosi destinate al mercato locale. L’ispezione della cassetta postale ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 10 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish. Inoltre, l’arrestato è stato trovato in possesso di 130 euro in contanti, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio, unitamente al bilancino di precisione. L’arrestato è un cittadino 25enne, di origini straniere, regolarmente presente sul territorio nazionale. Il giovane deve rispondere dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Jesi, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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