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CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Una violenta ondata di maltempo ha creato problemi nella provincia di Pesaro

Diwww.laltrogiornale.it

Set 9, 2026

PESARO – Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio regionale.
Sono circa 60 gli interventi effettuati e ancora in corso di gestione nelle province di Pesaro Urbino ed Ancona. Circa 40 nel territorio pesarese e circa 20 nella provincia di Ancona.
Gli interventi riguardano principalmente la rimozione di alberi e rami caduti, e altre situazioni legate alle conseguenze delle intense precipitazioni e del forte vento.
Le squadre dei Vigili del fuoco continuano adoperare sul territorio per fronteggiare le richieste di soccorso e garantire le condizioni di sicurezza.
I Vigili del fuoco sono anche intervenuti, poco prima delle ore 18, lungo la Strada Provinciale Orcianense per un albero caduto sulla sede stradale, che aveva coinvolto un’autovettura con una persona all’interno.
La squadra di Fano ha raggiunto il veicolo e provveduto a liberare la persona, che non ha riportato ferite, mettendo successivamente in sicurezza l’area.
Sul posto anche il personale sanitario e le forze dell’ordine.

 

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