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CRONACA IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Un  motociclista di Mondolfo ferito in un incidente durante il nubifragio

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Set 9, 2026
Screenshot

FANO – Intorno alle ore 18 di oggi si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada provinciale16 Orcianense, in via della Tombaccia.

Un motociclista di 54 anni, residente a Mondolfo, stava percorrendo la strada in direzione San Costanzo quando, durante il violento nubifragio, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso sul lato sinistro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo dalla scarpata a margine della strada.

Il motociclista è stato quindi trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

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