Controlli stradali dei Carabinieri: ad Osimo intensificata la prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza

OSIMO – Prosegue con incisività l’attività di controllo del territorio e di prevenzione degli incidenti stradali condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona.

L’impegno costante dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo garantisce una vigilanza capillare sulle principali arterie cittadine, a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica, anche nella fascia oraria notturna.

Nell’ambito di tali servizi straordinari di pattugliamento, in tarda serata, una pattuglia ha proceduto al controllo di un’utilitaria in transito lungo le strade del centro abitato di Osimo. Il conducente, un 30enne del luogo, è stato sottoposto a verifica del tasso alcolemico mediante etilometro.

All’esito degli accertamenti, l’uomo è risultato positivo, registrando un valore pari a 1,08 g/l pari a più del doppio della soglia consentita dalla legge. A seguito delle risultanze emerse l’automobilista è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dal fatto di essere stato commesso in orario notturno.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’operazione odierna testimonia la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare condotte di guida pericolose e nel garantire elevati standard di sicurezza sulle strade del territorio a tutela di tutti i cittadini.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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